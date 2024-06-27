У Кременчуці знову замовили реконструкцію гуртожитку за понад 30 млн гривень

Сьогодні, 08:38 Переглядів: 343

Комунальне підприємство «Автозаводське» знову оголосило закупівлю на реконструкцію гуртожитку вул.Троїцька, 71/73. Ціна робіт залишилась незмінною у порівняні з першим оголошеним тендером — це 32 млн 825 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Відомо, що підрядник має виконати роботи до кінця лютого 2025 року — за понад пів року.

Нагадаємо, 16 червня 2023 року кременчуцька влада уклала грантовий договір з Міжнародною фінансовою корпорацією на ремонт житла для внутрішньо переміщених осіб. У січні КГЖЕП «Автозаводське» оголосило тендер на реконструкцію гуртожитку на вулиці Троїцькій 71/73. Роботи мали виконати до середини червня 2024 року, а їх вартість склала понад 32 млн гривень.

За даними Youcontrol, підприємство, що взялось за реконструкцію будівлі, фігурує у кримінальних справах. Зокрема, слідство підозрює фірму в привласненні, розтраті та заволодінні чужим майном за попередньою змовою групи осіб в особливо великих розмірах. У самому ж тендері правоохоронці вбачають ризики неналежного виконання договору й незаконного заволодіння коштами в особливо великих розмірах.

Бюро економічної безпеки спрямувало замовнику рекомендацію розглянути можливість розірвання договору, а поліція мала перевірити переможця тендеру. Навесні КГЖЕП «Автозаводське» розірвало договір з підрядником.

У травні стало відомо, що у грантовий договір на ремонт житла для ВПО вносять зміни. Зокрема, змінюють граничну суму фінансування — на одного вимушеного переселенця можуть витратити 6 тисяч доларів, до цього було 5 тисяч доларів. Додатково у рамках договору будуть ремонтувати будівлю оздоровчого комплексу «Славутич».