На Полтавщині знищать знайдені вибухонебезпечні предмети

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Знаряди знайшли у двох районах області

27 червня на Полтавщині група піротехнічних робіт знищить 2 вибухонебезпечних предмети часів минулих війн. Про це стало відомо зі зведення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Відомо, що знаряди знайшли у селах Лахни та Веприк.

Нагадаємо, що «Кременчуцький Телеграф» бачив, як бійці Кременчуцького ДФТГ на навчальних стрільбах вражали цілі з раритетних кулеметів.