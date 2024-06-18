У Кременчуці відбудеться панахида за загиблими в ТЦ «Амстор»

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 261

До участі у спільній молитві запрошуються миряни усіх християнських конфесій

27 червня відбудеться панахида у другу річницю ракетної атаки з боку Росії на торговельний центр «Амстор». Спільну заупокійну молитву проведе духовенство Кременчуцького благочиння Полтавської єпархії Православної Церкви України. О 15.30 біля колишнього ТЦ «Амстор» розпочнеться загальна панахида за усіма невинними жертвами теракту. До участі у спільній молитві запрошуються миряни усіх християнських конфесій. Усі матеріали «Кременчуцького Телеграфа» стосовно теракту в «Амсторі» є тут. Також на нашому youtube-каналі є плейлист, присвячений трагедії. ПО ТЕМІ:

Коли біль одного є спільним болем усіх: ПЦУ провів панахиду за загиблими в «Амсторі»

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