У Кременчуці відбудеться панахида за загиблими в ТЦ «Амстор»

27 червня відбудеться панахида у другу річницю ракетної атаки з боку Росії на торговельний центр «Амстор». Спільну заупокійну молитву проведе духовенство Кременчуцького благочиння Полтавської єпархії Православної Церкви України.
О 15.30 біля колишнього ТЦ «Амстор» розпочнеться загальна панахида за усіма невинними жертвами теракту.
До участі у спільній молитві запрошуються миряни усіх християнських конфесій.
Усі матеріали «Кременчуцького Телеграфа» стосовно теракту в «Амсторі» є тут. Також на нашому youtube-каналі є плейлист, присвячений трагедії.
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27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.