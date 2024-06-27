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Президент підписав закон про статус англійської мови в Україні: що зміниться

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 411

 

Відтепер англійська мова офіційно закріплена як одна з мов міжнародного спілкування

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про офіційний статус англійської мови в України. Інформація про це зазначена на сайті Верховної Ради України.

Тепер англійська є однією з мов міжнародного спілкування в Україні. 

Також у законі вказаний перелік посад, конлидати на які обов’язково мають знати англійську мову:

  • голови місцевих державних адміністрацій,
  • військовослужбовці офіцерського складу,
  • прокурори,
  • податківці,
  • митники,
  • керівники та викладачі закладів вищої освіти й наукових установ,
  • очільників закладів охорони здоров’я.

Законопроєкт також унормовує особливості застосування англійської в роботі органів державної влади і місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоровʼя тощо.

Також державним службовцям, які володіють англійською мовою, виплачуватимуть надбавку у розмірі 10% до їх окладу.

Окрім того, передбачається бюджетна підтримка кінотеатрів за демонстрацію англомовних фільмів. Це означає, що держава буде фінансово допомагати кінотеатрам, які показуватимуть фільми мовою оригіналу.

Нагадаємо, говорити про те, що англійська може стати мовою ділового спілкування в Україні, почали ще у 2022 році

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: slovoidilo.ua
Теги: англійська мова закон статус мова міжнародне спілкування
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