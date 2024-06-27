Готуємо з газетою «Для дому і сім’ї»: смачні рецепти з абрикосами

Смачні рецепти з абрикос на будь-який смак
Абрикоси — це не лише смачний і соковитий фрукт, але й справжній кулінарний скарб, який можна використовувати у різноманітних рецептах. Від десертів до основних страв, ці маленькі оранжеві плоди додають стравам неповторного аромату та яскравого кольору. Ми зібрали смачні рецепти з абрикосами, які дозволять вам насолодитися їхнім смаком у повній мірі
Сирна запіканка з абрикосами
Інгредієнти:
Масло вершкове — 100 г
Борошно — 1,5 склянки
Яйця — 4 шт.
Абрикоси — 600 г
Вода — 3 ст. ложки
Сметана 15% — 300 г
Сир 6% — 400 г
Цукор — 0,5 склянки
- Вершкове масло змішайте з борошном до дрібної крихти.
- Окремо збийте білок одного яйця з содою. Змішайте білок з борошном з маслом і замісить пісочне тісто. Загорніть тісто в харчову плівку і залиште в холодильнику на 40 хвилин.
- Абрикоси дрібно наріжте. У глибокій мисці змішайте сир і сметану.
- Окремо збийте 3 яйця з дрібкою цукру. Яєчну суміш додайте в сирну, висипте абрикоси. Тісто викладіть в круглу форму для запікання, сформувавши високі бортики.
- Сирно-абрикосову масу вилийте на тісто.
- Запікайте в духовці 70 хвилин при 170°.
Кекси з абрикосами на молоці
Інгредієнти:
Абрикоси стиглі — 6-9 шт.
Молоко — 200 мл
Сметана 10% — 2 ст. л.
Масло вершкове — 100 г
Яйце — 1 шт.
Борошно пшеничне — 240 г
Цукор — 250 г
Розпушувач — 0,5 ч. л.
Сода — 0,25 ч. л.
Сіль — щіпка
- Масло заздалегідь розтопити і злегка остудити.
- У глибокому посуді змішати молоко, сметану і одне яйце міксером на маленькій швидкості. Всипати цукор і продовжити збивати до його розчинення. У збиту суміш влити топлене масло, додати дрібку солі, соду і розпушувач. Додати борошно, замісити тісто лопаткою.
- Форму для кексів вистелити паперовими кошиками. Наполовину наповнити форми тістом. Посередині кексу покласти половинку абрикоса м’якоттю вниз. Випікати кекси з абрикосами 30 хвилин при 180°.
Варення з абрикосів з цілими половинками
Інгредієнти:
абрикос — 1 кг,
цукор — 600-800 г,
вода — 4-5 ст. л
- В посуду, в якій будемо варити варення, наливаємо кілька ложок води, щоб повністю покрити дно. Додаємо пару ложок цукру та розмішуємо до утворення сиропу.
- Розрізаємо абрикоси на половинки, видаляємо кісточку і складаємо в місткість з водою і цукром.
- Зверху фрукти засипаємо цукром. Кількість цукру можна змінювати залежно від смаку, який бажаєте отримати. Ставимо на мінімальний вогонь.
- Як тільки цукор почне розчинятися, навіть якщо він розтанув не весь, місткість з варенням потрібно прибрати з вогню. Оставити на дві години.
- Знову поставити варення на вогонь та довести до кипіння. Після цього отставити варення на добу.
- Наступного дня знов ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і закриваємо в підготовлені банки.
Абрикосово-шоколадне варення з горіхами
Інгредієнти:
Абрикос — 2 кг
Цукор — 2 кг
Масло — 140 г
Какао-порошок — 80 г
Грецькі горіхи — 1 ст.
- Помиті, очищені від кісточок абрикоси засипте цукром.
- Залиште суміш на ніч, щоб цукровий пісок повністю розчинився, а абрикоси стали соковитими.
- Зранку проваріть абрикоси з цукром на середньому вогні 20 хвилин. Дати варенню охолонути.
- Знову поставте варення на вогонь, але вже з додаванням вершкового масла. Проваріть 20 хвилин. Знову остудіть повністю.
- Втретє поставте на вогонь, але вже з додаванням какао та горіхів. Помішуючи варіть варення на повільному вогні 15 хвилин.
- Розлийте варення у стерильні банки та закрийте.
Салат з абрикосом і помідорами черрі
Інгредієнти:
листя салату для оформлення страви;
помідори черрі — 6 шт.
абрикоси — 3 шт.
сушений інжир — 3 шт.
пармезан — 50 г
бальзамічний оцет — 20 гр
гірчиця — 1 ч.л
оливкова олія — 1 ст. л.
- У миску, в якій ви будете подавати страву, порвіть руками свіже листя салату. Туди ж відправте розділені надвоє помідори черрі, подрібнені абрикоси і сушений інжир. Інгредієнти перемішайте руками. Для заправки з'єднайте в окремій ємності бальзамічний оцет, гірчицю, оливкову олію, сіль і перець за смаком.
- Полийте рідиною салат.
- Готову страву присипте тертим пармезаном.
- За бажанням салат можна прикрасити крихтою волоського горіха.
Курячі крильця, тушковані з помідорами та абрикосами
Курячі крила — 1,2 кг (12 шт.)
Абрикоси — 300 г (7 шт.)
Помідори — 300 г (2 шт.)
Цибуля ріпчаста — 120 г (1 шт.)
Лавровий лист — 2 шт.
Сіль — 1 ч. ложка (за смаком)
Перець чорний мелений — 0,25 ч. ложки (за смаком)
Олія соняшникова — 60 мл (4 ст. ложки)
- Для цієї страви краще вибирати не надто стиглі абрикоси.
- У широкій об'ємній сковороді розігрійте олію і викладіть курячі крильця.
- На сильному вогні обсмажте крильця з двох сторін до нерівномірної золотистої скоринки, хвилин по 5 з кожного боку.
- Абрикоси промийте, розділіть на половинки, видаліть кісточки. Наріжте абрикоси середніми кубиками.
- Цибулю очистіть, промийте та наріжте маленькими кубиками.
- Помидори вимийте, видаліть місця прикріплення плодоніжки. М’якуш наріжте великими кубиками.
- У мисці з'єднайте абрикоси, цибулю, томатне пюре.
- Всипте сіль, чорний мелений перець і додайте лаврові листочки, розламавши їх.
- Підготовлену масу викладіть поверх обсмажених крилець.
- Влийте 120 мл окропу. Доведіть вміст сковороди до кипіння.
- Накрийте кришкою сковороду і тушкуйте крильця на повільному вогні близько 15 хвилин.
- Потім зніміть кришку, зробіть вогонь середнім і готуйте крильця, поки соус не увариться. Під час приготування крила потрібно кілька разів перевернути. При необхідності додайте сіль та мелений перець.
- Подавайте крильця у гарячому вигляді на обід чи вечерю, смачно буде з рисом. Крильця у такому виконанні особливо сподобаються любителям поєднання птиці та фруктів.