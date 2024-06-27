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Для дому і сім'ї, Рецепти, Поради по дому

Готуємо з газетою «Для дому і сім’ї»: смачні рецепти з абрикосами

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 1

Смачні рецепти з абрикос на будь-який смак

Абрикоси — це не лише смачний і соковитий фрукт, але й справжній кулінарний скарб, який можна використовувати у різноманітних рецептах. Від десертів до основних страв, ці маленькі оранжеві плоди додають стравам неповторного аромату та яскравого кольору. Ми зібрали смачні рецепти з абрикосами, які дозволять вам насолодитися їхнім смаком у повній мірі

Сирна запіканка з абрикосами

Інгредієнти:

Масло вершкове — 100 г

Борошно — 1,5 склянки

Яйця — 4 шт.

Абрикоси — 600 г

Вода — 3 ст. ложки

Сметана 15% — 300 г

Сир 6% — 400 г

Цукор — 0,5 склянки

  • Вершкове масло змішайте з борошном до дрібної крихти.
  • Окремо збийте білок одного яйця з содою. Змішайте білок з борошном з маслом і замісить пісочне тісто. Загорніть тісто в харчову плівку і залиште в холодильнику на 40 хвилин.
  • Абрикоси дрібно наріжте. У глибокій мисці змішайте сир і сметану.
  • Окремо збийте 3 яйця з дрібкою цукру. Яєчну суміш додайте в сирну, висипте абрикоси. Тісто викладіть в круглу форму для запікання, сформувавши високі бортики.
  • Сирно-абрикосову масу вилийте на тісто.
  • Запікайте в духовці 70 хвилин при 170°.

Кекси з абрикосами на молоці

Інгредієнти:

Абрикоси стиглі — 6-9 шт.

Молоко — 200 мл

Сметана 10% — 2 ст. л.

Масло вершкове — 100 г

Яйце — 1 шт.

Борошно пшеничне — 240 г

Цукор — 250 г

Розпушувач — 0,5 ч. л.

Сода — 0,25 ч. л.

Сіль — щіпка

  • Масло заздалегідь розтопити і злегка остудити.
  • У глибокому посуді змішати молоко, сметану і одне яйце міксером на маленькій швидкості. Всипати цукор і продовжити збивати до його розчинення. У збиту суміш влити топлене масло, додати дрібку солі, соду і розпушувач. Додати борошно, замісити тісто лопаткою.
  • Форму для кексів вистелити паперовими кошиками. Наполовину наповнити форми тістом. Посередині кексу покласти половинку абрикоса м’якоттю вниз. Випікати кекси з абрикосами 30 хвилин при 180°.

Варення з абрикосів з цілими половинками

 

Інгредієнти:

абрикос — 1 кг,

цукор — 600-800 г,

вода — 4-5 ст. л

  • В посуду, в якій будемо варити варення, наливаємо кілька ложок води, щоб повністю покрити дно. Додаємо пару ложок цукру та розмішуємо до утворення сиропу.
  • Розрізаємо абрикоси на половинки, видаляємо кісточку і складаємо в місткість з водою і цукром.
  • Зверху фрукти засипаємо цукром. Кількість цукру можна змінювати залежно від смаку, який бажаєте отримати. Ставимо на мінімальний вогонь.
  • Як тільки цукор почне розчинятися, навіть якщо він розтанув не весь, місткість з варенням потрібно прибрати з вогню. Оставити на дві години.
  • Знову поставити варення на вогонь та довести до кипіння. Після цього отставити варення на добу.
  • Наступного дня знов ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і закриваємо в підготовлені банки.

Абрикосово-шоколадне варення з горіхами

 

Інгредієнти:

Абрикос — 2 кг

Цукор — 2 кг

Масло — 140 г

Какао-порошок — 80 г

Грецькі горіхи — 1 ст.

  • Помиті, очищені від кісточок абрикоси засипте цукром.
  • Залиште суміш на ніч, щоб цукровий пісок повністю розчинився, а абрикоси стали соковитими.
  • Зранку проваріть абрикоси з цукром на середньому вогні 20 хвилин. Дати варенню охолонути.
  • Знову поставте варення на вогонь, але вже з додаванням вершкового масла. Проваріть 20 хвилин. Знову остудіть повністю.
  • Втретє поставте на вогонь, але вже з додаванням какао та горіхів. Помішуючи варіть варення на повільному вогні 15 хвилин.
  • Розлийте варення у стерильні банки та закрийте.

Салат з абрикосом і помідорами черрі

Інгредієнти:

листя салату для оформлення страви;

помідори черрі — 6 шт.

абрикоси — 3 шт.

сушений інжир — 3 шт. 

пармезан — 50 г

бальзамічний оцет — 20 гр

гірчиця — 1 ч.л

оливкова олія — 1 ст. л.

  • У миску, в якій ви будете подавати страву, порвіть руками свіже листя салату. Туди ж відправте розділені надвоє помідори черрі, подрібнені абрикоси і сушений інжир. Інгредієнти перемішайте руками. Для заправки з'єднайте в окремій ємності бальзамічний оцет, гірчицю, оливкову олію, сіль і перець за смаком.
  • Полийте рідиною салат.
  • Готову страву присипте тертим пармезаном.
  • За бажанням салат можна прикрасити крихтою волоського горіха.

Курячі крильця, тушковані з помідорами та абрикосами

 

Курячі крила — 1,2 кг (12 шт.)

Абрикоси — 300 г (7 шт.)

Помідори — 300 г (2 шт.)

Цибуля ріпчаста — 120 г (1 шт.)

Лавровий лист — 2 шт.

Сіль — 1 ч. ложка (за смаком)

Перець чорний мелений — 0,25 ч. ложки (за смаком)

Олія соняшникова — 60 мл (4 ст. ложки)

  • Для цієї страви краще вибирати не надто стиглі абрикоси.
  • У широкій об'ємній сковороді розігрійте олію і викладіть курячі крильця.
  • На сильному вогні обсмажте крильця з двох сторін до нерівномірної золотистої скоринки, хвилин по 5 з кожного боку.
  • Абрикоси промийте, розділіть на половинки, видаліть кісточки. Наріжте абрикоси середніми кубиками.
  • Цибулю очистіть, промийте та наріжте маленькими кубиками.
  • Помидори вимийте, видаліть місця прикріплення плодоніжки. М’якуш наріжте великими кубиками.
  • У мисці з'єднайте абрикоси, цибулю, томатне пюре.
  • Всипте сіль, чорний мелений перець і додайте лаврові листочки, розламавши їх.
  • Підготовлену масу викладіть поверх обсмажених крилець.
  • Влийте 120 мл окропу. Доведіть вміст сковороди до кипіння.
  • Накрийте кришкою сковороду і тушкуйте крильця на повільному вогні близько 15 хвилин.
  • Потім зніміть кришку, зробіть вогонь середнім і готуйте крильця, поки соус не увариться. Під час приготування крила потрібно кілька разів перевернути. При необхідності додайте сіль та мелений перець.
  • Подавайте крильця у гарячому вигляді на обід чи вечерю, смачно буде з рисом. Крильця у такому виконанні особливо сподобаються любителям поєднання птиці та фруктів.

 

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Автор: Мирослава Українська
Теги: абрикоси рецепти смачно готуємо вдома
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