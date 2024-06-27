Готуємо з газетою «Для дому і сім’ї»: смачні рецепти з абрикосами

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 1

Абрикоси — це не лише смачний і соковитий фрукт, але й справжній кулінарний скарб, який можна використовувати у різноманітних рецептах. Від десертів до основних страв, ці маленькі оранжеві плоди додають стравам неповторного аромату та яскравого кольору. Ми зібрали смачні рецепти з абрикосами, які дозволять вам насолодитися їхнім смаком у повній мірі

Сирна запіканка з абрикосами

Інгредієнти:

Масло вершкове — 100 г

Борошно — 1,5 склянки

Яйця — 4 шт.

Абрикоси — 600 г

Вода — 3 ст. ложки

Сметана 15% — 300 г

Сир 6% — 400 г

Цукор — 0,5 склянки

Вершкове масло змішайте з борошном до дрібної крихти.

Окремо збийте білок одного яйця з содою. Змішайте білок з борошном з маслом і замісить пісочне тісто. Загорніть тісто в харчову плівку і залиште в холодильнику на 40 хвилин.

Абрикоси дрібно наріжте. У глибокій мисці змішайте сир і сметану.

Окремо збийте 3 яйця з дрібкою цукру. Яєчну суміш додайте в сирну, висипте абрикоси. Тісто викладіть в круглу форму для запікання, сформувавши високі бортики.

Сирно-абрикосову масу вилийте на тісто.

Запікайте в духовці 70 хвилин при 170°.

Кекси з абрикосами на молоці

Інгредієнти:

Абрикоси стиглі — 6-9 шт.

Молоко — 200 мл

Сметана 10% — 2 ст. л.

Масло вершкове — 100 г

Яйце — 1 шт.

Борошно пшеничне — 240 г

Цукор — 250 г

Розпушувач — 0,5 ч. л.

Сода — 0,25 ч. л.

Сіль — щіпка

Масло заздалегідь розтопити і злегка остудити.

У глибокому посуді змішати молоко, сметану і одне яйце міксером на маленькій швидкості. Всипати цукор і продовжити збивати до його розчинення. У збиту суміш влити топлене масло, додати дрібку солі, соду і розпушувач. Додати борошно, замісити тісто лопаткою.

Форму для кексів вистелити паперовими кошиками. Наполовину наповнити форми тістом. Посередині кексу покласти половинку абрикоса м’якоттю вниз. Випікати кекси з абрикосами 30 хвилин при 180°.

Варення з абрикосів з цілими половинками

Інгредієнти:

абрикос — 1 кг,

цукор — 600-800 г,

вода — 4-5 ст. л

В посуду, в якій будемо варити варення, наливаємо кілька ложок води, щоб повністю покрити дно. Додаємо пару ложок цукру та розмішуємо до утворення сиропу.

Розрізаємо абрикоси на половинки, видаляємо кісточку і складаємо в місткість з водою і цукром.

Зверху фрукти засипаємо цукром. Кількість цукру можна змінювати залежно від смаку, який бажаєте отримати. Ставимо на мінімальний вогонь.

Як тільки цукор почне розчинятися, навіть якщо він розтанув не весь, місткість з варенням потрібно прибрати з вогню. Оставити на дві години.

Знову поставити варення на вогонь та довести до кипіння. Після цього отставити варення на добу.

Наступного дня знов ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і закриваємо в підготовлені банки.

Абрикосово-шоколадне варення з горіхами

Інгредієнти:

Абрикос — 2 кг

Цукор — 2 кг

Масло — 140 г

Какао-порошок — 80 г

Грецькі горіхи — 1 ст.

Помиті, очищені від кісточок абрикоси засипте цукром.

Залиште суміш на ніч, щоб цукровий пісок повністю розчинився, а абрикоси стали соковитими.

Зранку проваріть абрикоси з цукром на середньому вогні 20 хвилин. Дати варенню охолонути.

Знову поставте варення на вогонь, але вже з додаванням вершкового масла. Проваріть 20 хвилин. Знову остудіть повністю.

Втретє поставте на вогонь, але вже з додаванням какао та горіхів. Помішуючи варіть варення на повільному вогні 15 хвилин.

Розлийте варення у стерильні банки та закрийте.

Салат з абрикосом і помідорами черрі

Інгредієнти:

листя салату для оформлення страви;

помідори черрі — 6 шт.

абрикоси — 3 шт.

сушений інжир — 3 шт.

пармезан — 50 г

бальзамічний оцет — 20 гр

гірчиця — 1 ч.л

оливкова олія — 1 ст. л.

У миску, в якій ви будете подавати страву, порвіть руками свіже листя салату. Туди ж відправте розділені надвоє помідори черрі, подрібнені абрикоси і сушений інжир. Інгредієнти перемішайте руками. Для заправки з'єднайте в окремій ємності бальзамічний оцет, гірчицю, оливкову олію, сіль і перець за смаком.

Полийте рідиною салат.

Готову страву присипте тертим пармезаном.

За бажанням салат можна прикрасити крихтою волоського горіха.

Курячі крильця, тушковані з помідорами та абрикосами

Курячі крила — 1,2 кг (12 шт.)

Абрикоси — 300 г (7 шт.)

Помідори — 300 г (2 шт.)

Цибуля ріпчаста — 120 г (1 шт.)

Лавровий лист — 2 шт.

Сіль — 1 ч. ложка (за смаком)

Перець чорний мелений — 0,25 ч. ложки (за смаком)

Олія соняшникова — 60 мл (4 ст. ложки)