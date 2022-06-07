Англійська може стати мовою ділового спілкування

Сьогодні, 08:05 Переглядів: 282

Обговорили цю можливість на урядовій нараді

Англійська мова може отримати статус мови ділового спілкування в Україні, уряд опрацьовує відповідну законодавчу ініціативу. Як передає Укрінформ, про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі.

- Англійська мова може отримати статус мови ділового спілкування в Україні. Обговорили цю можливість на урядовій нараді, - заявив Шмигаль.

Він зауважив, що Кабінет Міністрів опрацьовує відповідну законодавчу ініціативу. За словами Шмигаля, англійську сьогодні використовують у діловому спілкуванні в усьому цивілізованому світі, тож надання їй такого статусу в Україні сприятиме розвитку бізнесу, залученню інвестицій та пришвидшенню євроінтеграції України.