Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Поговоримо про Малецького. Частина друга
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші, ТЪ у темі

На контроль реконструкції гуртожитку у Кременчуці планують витратити майже пів мільйона гривень

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 132

 

Підприємство, що взялось за реконструкцію будівлі, фігурує у кримінальних справах, а в самому тендері вбачають ризики неналежного виконання договору й незаконного заволодіння коштами в особливо великих розмірах — мова йде про ремонт вартістю понад 30 млн грн

Комунальне госпрозрахункове житлово-комунальне підприємство «Автозаводське» замовило технічний та авторський нагляд капітального ремонту гуртожитку, що розташований на вулиці Троїцькій. Вартість послуг оцінили у 485 тисяч 782 грн. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Додамо, що питання реконструкції гуртожитку розглядали на засіданні робочої групи «Прозорість і підзвітність». Як розповів начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін на своєму telegram-каналі, фахівці Борю економічної безпеки вбачають ризики неналежного виконання договору й незаконного заволодіння коштами в особливо великих розмірах. Вони зазначили, що замовник мав відхилити тендерну пропозицію, оскільки підприємство-переможець не змогло надати підтвердження досвіду виконання аналогічних робіт.

За даними Youcontrol, підприємство, що взялось за реконструкцію будівлі, фігурує у кримінальних справах. Зокрема, слідство підозрює фірму в привласненні, розтраті та заволодінні чужим майном за попередньою змовою групи осіб в особливо великих розмірах.

— На майно і кошти підприємства накладений арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування. Водночас підприємство подало на тендер інформацію, що планує проведення робіт із реконструкції з використанням власного обладнання, — йдеться у повідомленні начальника ОВА.

За словами Проніна, БЕБ спрямувало замовнику рекомендацію розглянути можливість розірвання договору, а поліція перевірить переможця тендеру.

Обидва договори про догляди уклали без використання електронної системи, тобто напряму з виконавцем робіт. Технічний нагляд виконуватиме підприємець Данилейко Олександр Васильович. За даними Clarity Project, з 2018 року Олександр Данилейко підписав 107 договорів на загальну суму 3,17 млн грн, найбільше співпрацював з харківським університетом ім. В. Н. Каразіна. КГЖЕП «Автозаводське» укладає договір з ФОП Данилейко вперше.

Послугу на авторський нагляд КГЖЕП «Автозаводське» уклало з Шевченком Богданом Олеговичем. Підприємець почав активну діяльність з 2021 року, що вказано на BI Prozorro, за цей період підписав 5 договорів на загальну суму понад 350 тисяч гривень. Договір з кременчуцьким підприємцем Богдан Шевченко підписав вперше.

Нагадаємо, комунальне госпрозрахункове житлово-експлуатаційне підприємство «Автозаводське» планує реконструювати гуртожиток на вул. Троїцькій 71/73 до середини червня 2024 року. Очікувана вартість робіт сягає понад 32 млн грн.

0
Автор: Вероніка Білодід
Теги: гуртожиток капітальний ремонт Prozorro
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх