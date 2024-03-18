На контроль реконструкції гуртожитку у Кременчуці планують витратити майже пів мільйона гривень

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 132

Підприємство, що взялось за реконструкцію будівлі, фігурує у кримінальних справах, а в самому тендері вбачають ризики неналежного виконання договору й незаконного заволодіння коштами в особливо великих розмірах — мова йде про ремонт вартістю понад 30 млн грн

Комунальне госпрозрахункове житлово-комунальне підприємство «Автозаводське» замовило технічний та авторський нагляд капітального ремонту гуртожитку, що розташований на вулиці Троїцькій. Вартість послуг оцінили у 485 тисяч 782 грн. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Додамо, що питання реконструкції гуртожитку розглядали на засіданні робочої групи «Прозорість і підзвітність». Як розповів начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін на своєму telegram-каналі, фахівці Борю економічної безпеки вбачають ризики неналежного виконання договору й незаконного заволодіння коштами в особливо великих розмірах. Вони зазначили, що замовник мав відхилити тендерну пропозицію, оскільки підприємство-переможець не змогло надати підтвердження досвіду виконання аналогічних робіт.

За даними Youcontrol, підприємство, що взялось за реконструкцію будівлі, фігурує у кримінальних справах. Зокрема, слідство підозрює фірму в привласненні, розтраті та заволодінні чужим майном за попередньою змовою групи осіб в особливо великих розмірах.

— На майно і кошти підприємства накладений арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування. Водночас підприємство подало на тендер інформацію, що планує проведення робіт із реконструкції з використанням власного обладнання, — йдеться у повідомленні начальника ОВА.

За словами Проніна, БЕБ спрямувало замовнику рекомендацію розглянути можливість розірвання договору, а поліція перевірить переможця тендеру.

Обидва договори про догляди уклали без використання електронної системи, тобто напряму з виконавцем робіт. Технічний нагляд виконуватиме підприємець Данилейко Олександр Васильович. За даними Clarity Project, з 2018 року Олександр Данилейко підписав 107 договорів на загальну суму 3,17 млн грн, найбільше співпрацював з харківським університетом ім. В. Н. Каразіна. КГЖЕП «Автозаводське» укладає договір з ФОП Данилейко вперше.

Послугу на авторський нагляд КГЖЕП «Автозаводське» уклало з Шевченком Богданом Олеговичем. Підприємець почав активну діяльність з 2021 року, що вказано на BI Prozorro, за цей період підписав 5 договорів на загальну суму понад 350 тисяч гривень. Договір з кременчуцьким підприємцем Богдан Шевченко підписав вперше.

Нагадаємо, комунальне госпрозрахункове житлово-експлуатаційне підприємство «Автозаводське» планує реконструювати гуртожиток на вул. Троїцькій 71/73 до середини червня 2024 року. Очікувана вартість робіт сягає понад 32 млн грн.