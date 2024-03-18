У Полтаві чоловік під час сварки ледь не забив знайомого до смерті — поліція

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Вчора, 17 березня, у Полтаві, 34-річний чоловік ледь не вбив знайомого. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Між чоловіками сталася сварка, а потім один чоловік почав бити іншого. В результаті потерпілого в тяжкому стані госпіталізували, а нападника — затримали. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та взяття під варту.

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за ч.1 ст.15, ч.1 ст.115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 16 березня під Полтавою 19-річна дівчина зарізала родичку.