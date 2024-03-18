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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві чоловік під час сварки ледь не забив знайомого до смерті — поліція

Сьогодні, 14:52 Переглядів: 131

 

Потерпілого госпіталізували, а нападника — затримали

Вчора, 17 березня, у Полтаві, 34-річний чоловік ледь не вбив знайомого. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Між чоловіками сталася сварка, а потім один чоловік почав бити іншого. В результаті потерпілого в тяжкому стані госпіталізували, а нападника — затримали. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та взяття під варту.

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за ч.1 ст.15, ч.1 ст.115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 16 березня під Полтавою 19-річна дівчина зарізала родичку.

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Автор: Дарія Згура
Теги: бійка сварка побиття замах на вбивство
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