«Він мав богатирську силу»: Кременчук попрощався з солдатом Володимиром Самолюковим

Чоловік захищав Україну на найгарячіших напрямках. Помер у Київській міській клінічній лікарні від отриманих на Бахмутському напрямку травм
Сьогодні, 18 березня, у Міському палаці культури попрощалися з військовослужбовцем, стрільцем піхотної роти Володимиром Самолюковим. Народився чоловік 28 квітня 1969 року у місті Кременчук. Навчався у Кременчуцькій гімназії № 28. Закінчив Професійно-технічне училище № 26. З 2000 року Володимир проживав у селі Потічок, Решетилівської об'єднаної громади. На похорони військовослужбовця приїхали люди, які знали Володимира особисто.
Товариш загиблого військового Юрій теж захищає Україну у лавах ЗСУ. Чоловік каже, що громада втратила чуйну людину.
Пішов на фронт Володимир 10 липня 2023 року. Військовослужбовець з позивним Лиман розповідає, що Володимир на фронті обіймав посаду стрільця піхотної роти.
У загиблого залишився син. Панахиду за полеглим бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Володимира на Свіштовському кладовищі, поряд з іншими відважними воїнами.
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