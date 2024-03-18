Графічний дизайнер й співак Ілля Кацубо збирає гроші, щоб придбати Маvic для військових

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 773

Ілля Кацубо працює графічним дизайнером. Хлопець збирає гроші, щоб придбати для артилеристів з Кременчука Mavic 3, акумулятори до нього, а також інше обладнання для роботи квадрокоптера, який допоможе отримувати важливу інформацію та вести розвідку.

Загальна сума збору — 115 тис. грн. На 4 березня 2024 року зібрано 11 837 грн.

— На жаль, збір йде дуже повільно, тому звертаюся до всіх небайдужих кременчужан та мешканців Полтавщини з проханням допомогти. Долучайтеся! Разом допоможемо нашим військовим, які виконують бойові завдання на всій лінії фронту, — звернувся Ілля.

Він пояснює, що збір здійснюється на добровільній основі й усі кошти будуть витрачені на закупівлю приладдя для ЗСУ й передані за актом прийому-передачі артилеристам.

Ілля Кацубо не вперше збирає гроші на допомогу військовослужбовцям з Кременчука. Минулого разу зібрані кошти пішли на купівлю ноутбуків.

— Кожна гривня рахується. Розповідайте про наш збір друзям та родині. Чим більше людей дізнається, тим більше допомоги отримаємо. Підтримайте наших військових! Вони важливі для нас усіх, — зазначив Ілля.

До речі, Ілля Кацубо є автором й виконавцем пісень. Одну зі своїх композицій «Боги війни» він присвятив саме бригаді артилеристів, для яких збирає гроші.

Реквізити збору (банківський рахунок Monobank, Кацубо І.В.)

Посилання на банку

https://send.monobank.ua/jar/36SoJXH1q9

Номер картки банки

5375 4112 1038 0916

UA 403220010000026206340658502

(3787302950)

Телефон для зв’язку +380683423876