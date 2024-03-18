Графічний дизайнер й співак Ілля Кацубо збирає гроші, щоб придбати Маvic для військових

Ілля Кацубо працює графічним дизайнером. Хлопець збирає гроші, щоб придбати для артилеристів з Кременчука Mavic 3, акумулятори до нього, а також інше обладнання для роботи квадрокоптера, який допоможе отримувати важливу інформацію та вести розвідку.
Загальна сума збору — 115 тис. грн. На 4 березня 2024 року зібрано 11 837 грн.
Він пояснює, що збір здійснюється на добровільній основі й усі кошти будуть витрачені на закупівлю приладдя для ЗСУ й передані за актом прийому-передачі артилеристам.
Ілля Кацубо не вперше збирає гроші на допомогу військовослужбовцям з Кременчука. Минулого разу зібрані кошти пішли на купівлю ноутбуків.
До речі, Ілля Кацубо є автором й виконавцем пісень. Одну зі своїх композицій «Боги війни» він присвятив саме бригаді артилеристів, для яких збирає гроші.
Реквізити збору (банківський рахунок Monobank, Кацубо І.В.)
Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/36SoJXH1q9
Номер картки банки
5375 4112 1038 0916
UA 403220010000026206340658502
(3787302950)
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