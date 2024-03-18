У Пирятині вантажівка збила пішоходку — поліція

17 березня близько 14.40 поблизу автостанції у Пирятині водій вантажівки збив пішоходку. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За попередньою інформацією правоохоронців, 52-річний водій вантажного автомобіля MAN збив 40-річну жінку, мешканку Лубенського району.
Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Поліція продовжує встановлювати обставини та причини аварії.
Нагадаємо, цими вихідними у селі на Глобинщині мотоцикліст збив неповнолітнього пішохода. У неділю у центрі Миргорода легковик збив 82-річну пішоходку. Також у суботу на Третьому Занасипі у Кременчуці сталася смертельна ДТП.
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