На Кременчуччині мотоцикліст збив неповнолітнього пішохода — поліція

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17 березня близько 1.00 у селі Радалівка Глобинської громади на Кременчуччині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За інформацією правоохоронців, мотоцикл Mustang під керуванням 20-річного водія збив неповнолітнього пішохода. Потерпілого з травмами госпіталізували.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини події з'ясовує поліція.

Нагадаємо, у суботу на Третьому Занасипі у Кременчуці сталася смертельна ДТП.