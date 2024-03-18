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Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуці знаходять уламки збитих вночі безпілотників

Сьогодні, 10:21 Переглядів: 1 675

  

Поліція закликає містян не підходити до уламків

У Кременчуці знаходять уламки збитих вночі безпілотників. Це «Кременчуцькому Телеграфу» підтвердила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко. 

— Звертаємося до усіх громадян: не підходити до даних решток, не брати їх до рук, не переносити з місця на місце. Для цього є фахівці — спеціалісти-вибухотехніки, які приїдуть, оглянуть та вилучать дані предмети, — додала пресофіцерка.

Нагадаємо, в ніч на 18 березня росіяни атакували Україну дронами. Кременчужани протягом кількох годин чули вибухи, але на Полтавщині не зафіксовано жодних руйнувань, однак у Світловодську Кіровоградської області були удари по об'єктах промисловості й уламки дронів пошкодили будинки.

За повідомленням Повітряних сил України, вночі росіяни атакували 22-ма ударними БпЛА типу «Shahed», в результаті бойової роботи збито 17 «шахедів» у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: дрони БПЛА прильоти уламки
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