Минулого тижня у Кременчуці народилося 39 малюків

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Це рекордна кількість новонароджених із початку року

На минулому тижні, з 11 до 17 березня, у Кременчуці на світ з’явилася рекордна кількість малюків із початку року — 39 новонароджених. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

У Кременчуцькому перинатальному центрі народилося 33 дитини — 17 хлопчиків та 16 дівчаток).

Ще шестеро немовлят — 3 хлопчики та 3 дівчинки — з’явилися на світ у пологовому відділенні Кременчуцької лікарні «Правобережна».

Нагадаємо, на початку березня у Кременчуці народилося 25 малюків, а ще тижнем раніше — 26.



