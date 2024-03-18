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Торік на Полтавщині ВІЛ діагностували у 348 людей

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 336

 

Серед них 39 ВІЛ-експонованих дітей

На Полтавщині, зокрема у Кременчуці, до 2030 року планують взяти під контроль епідемію ВІЛ та децентралізувати послуги з її лікування. Про це розповів директор департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної військової адміністрації, Віктор Лисак, на засіданні обласної ради з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу, ВІЛ та наркозалежності.

Директор «Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру» Володимир Печериця розповів про новий проєкт REACH 95 «Доступність якісних послуг з ВІЛ в закладах охорони здоров’я України», до якого залучені 10 закладів охорони здоров’я обласного та міського підпорядкування у Полтаві, Кременчуці, Горішніх Плавнях та Миргороді.

Протягом минулого року в області обстежили на ВІЛ майже 66 тисяч людей, із них понад 29 тисяч — із допомогою швидкотестів. Отримали 348 позитивних результатів, 313 людей (89,9%) взяли під медичний нагляд, серед них 39 ВІЛ-експонованих дітей. Вперше взято на облік 274 особи.

Нагадаємо, що нещодавно «ТелеграфЪ» поговорив із кременчужанкою, яка живе з ВІЛ — детальніше читайте у матеріалі: «Я просто пішла на невеличку операцію, натомість дізналася, що маю вірус імунодефіциту».

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ВІЛ СНІД епідемія
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