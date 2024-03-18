Вночі протиповітряна оборона збила 17 дронів із 22 — Повітряні сили України

В ніч на 18 березня росіяни атакували Україну дронами. Кременчужани протягом кількох годин чули вибухи, але на Полтавщині не зафіксовано жодних руйнувань, однак у Світловодську Кіровоградської області були удари по об'єктах промисловості й уламки дронів пошкодили будинки.
За повідомленням Повітряних сил України, вночі росіяни атакували 22-ма ударними БпЛА типу «Shahed», а також 5-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Сумщині.
В результаті бойової роботи збито 17 «шахедів» у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей.
Уламки збитих дронів містяни знаходять і у Кременчуці. Поліція закликає не підходити до них і не торкатися.
Нагадаємо, що в ніч на 20 лютого армія РФ атакувала безпілотниками промисловий об'єкт на Кременчуччині. А 25 лютого над Полтавщиною сили протиповітряної оборони збили російські безпілотники.
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