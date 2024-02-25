Уночі над Полтавщиною збили ворожі безпілотники (доповнено)

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Цієї ночі у небі над Полтавщиною сили противопітряної оборони збили ворожі безпілотники. Про це повідомляють у пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України.

Загалом армія РФ випустила по Україні 18 БПЛА, 16 з них були збиті.