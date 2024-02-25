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Надзвичайні новини, Полтавщина

Уночі над Полтавщиною збили ворожі безпілотники (доповнено)

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 711

 

Попередньо ніхто не постраждав

*фото ілюстративне

Цієї ночі у небі над Полтавщиною сили противопітряної оборони збили ворожі безпілотники. Про це повідомляють у пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України.

Загалом армія РФ випустила по Україні 18 БПЛА, 16 з них були збиті.

Повітряна тривога в області була оголошена о 21.39 і тривала до 23.02, а потім з 03.34 до 06.21.

Доповнено

За даними Міністерства внутрішніх справ України, безпілотник збили о 6.05 в небі над Пирятином. Уламки впали на відкриту територію, проте частково пошкодили покрівлю одного з приватних будинків. Жертв чи постраждалих немає. Ліквідовували наслідки падіння уламків 5 рятувальників ДСНС.

Доповнено

Очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі опублікував фотографії наслідків падіння уламків ворожого дрону.

 

 

Нагадаємо, станом на 23 лютого армія РФ атакувала Полтавську область 8 днів поспіль. За цей час в області лунало 35 повітряних тривог.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: Полтавщина БПЛА Пирятин падіння
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