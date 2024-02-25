Цієї ночі у небі над Полтавщиною сили противопітряної оборони збили ворожі безпілотники. Про це повідомляють у пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України.
Загалом армія РФ випустила по Україні 18 БПЛА, 16 з них були збиті.
Повітряна тривога в області була оголошена о 21.39 і тривала до 23.02, а потім з 03.34 до 06.21.
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За даними Міністерства внутрішніх справ України, безпілотник збили о 6.05 в небі над Пирятином. Уламки впали на відкриту територію, проте частково пошкодили покрівлю одного з приватних будинків. Жертв чи постраждалих немає. Ліквідовували наслідки падіння уламків 5 рятувальників ДСНС.
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Очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі опублікував фотографії наслідків падіння уламків ворожого дрону.
Нагадаємо, станом на 23 лютого армія РФ атакувала Полтавську область 8 днів поспіль. За цей час в області лунало 35 повітряних тривог.
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