У Миргороді легковик збив пішоходку — поліція

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Потерпіла з травмами перебуває у лікарні

17 березня близько 13.10 у центрі Миргорода легковик збив 82-річну пішоходку. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, за кермом легковика Chevrolet Aveo перебував 19-річний місцевий мешканець. Внаслідок аварії жінка травмувалася, її доставили до місцевої лікарні.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.

Слідчі продовжують з’ясовувати причини та обставини аварії.

Нагадаємо, цими вихідними у селі на Глобинщині мотоцикліст збив неповнолітнього пішохода. Також у суботу на Третьому Занасипі у Кременчуці сталася смертельна ДТП.











