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Під Полтавою 19-річна дівчина зарізала родичку — поліція

Сьогодні, 12:40 Переглядів: 977

 

Вона сама зізналася поліції у скоєному

*фото ілюстративне

16 березня близько 20.30 у Полтавському районі 19-річна дівчина вбила родичку. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За інформацією правоохоронців, дівчина сама зателефонувала до поліції та зізналася у скоєному.

За словами Віктора Гончарука, начальника відділу № 2 Полтавського районного управління поліції, між родичками виникла побутова сварка, яка згодом переросла у бійку. Після цього 19-річна дівчина вдарила 34-річну родичку ножем. Від отриманих травм потерпіла померла.

— Слідчі поліції вилучили з місця події речові докази. Причетну до злочину дівчину затримали. Їй вже повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу — тримання під вартою, — коментує поліцейський.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обвинуваченій загрожує від 7 до 15 років ув'язнення.

Слідчі продовжують з'ясовувати обставини та мотиви скоєного вбивства.

Нагадаємо, цими вихідними на Полтавщині чоловік намагався вбити односельця. Також нещодавно на Кременчуччині чоловік під час сварки вбив співмешканку.



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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: magnolia-tv.com
Теги: Полтавщина поліція ножове поранення дівчина вбивство
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