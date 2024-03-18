Під Полтавою 19-річна дівчина зарізала родичку — поліція

16 березня близько 20.30 у Полтавському районі 19-річна дівчина вбила родичку. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За інформацією правоохоронців, дівчина сама зателефонувала до поліції та зізналася у скоєному.
За словами Віктора Гончарука, начальника відділу № 2 Полтавського районного управління поліції, між родичками виникла побутова сварка, яка згодом переросла у бійку. Після цього 19-річна дівчина вдарила 34-річну родичку ножем. Від отриманих травм потерпіла померла.
Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обвинуваченій загрожує від 7 до 15 років ув'язнення.
Слідчі продовжують з'ясовувати обставини та мотиви скоєного вбивства.
Нагадаємо, цими вихідними на Полтавщині чоловік намагався вбити односельця. Також нещодавно на Кременчуччині чоловік під час сварки вбив співмешканку.
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