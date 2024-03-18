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Одиночний пікет активістки Трофименко: жінка вимагає назвати Алеєю Слави місце поховання військових

Сьогодні, 12:35 Переглядів: 271

 

За словами пані Трофименко, з назвою мають визначитися містяни, втім, активістка пропонує назву Алея Слави, або Алея Героїв. Активістка стверджує, що в інших містах України перейменування відбулося. А от у Кременчуці Меморіальний сектор почесних поховань захисників та захисниць України перейменовувати не поспішають

Сьогодні, 18 березня громадська активістка Валентина Трофименко зареєструвала звернення до міського голови Віталія Малецького та провела одиночний пікет під стінами мерії. Про це вона розповіла журналістам біля Міського палацу культури, на похованні загиблого військового.

Пані Трофименко вимагає провести голосування на сайті міської ради, аби містяни самостійно могли проголосувати за назву місця поховань військових на Свіштовському кладовищі. Повний текст звернення активістки Трофименко:

 

Своє звернення активістка Трофименко зареєстрували в Управлінні по роботі зі зверненнями громадян. Жінка чекає на офіційну відповідь від посадовців.

Нагадаємо, раніше пані Трофименко дискусію про перейменування місця поховань для військових на Свіштовському кладовищі на Алею Слави влаштувала з секретарем міської ради Юрієм Гриценком на засідання комісії з питань перейменування об'єктів топоніміки, увічнення пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків у межах Кременчуцької міської територіальної громади. На засідання активістка прийшла з табличкою «Гриценко Ю. В. ворог героїв України. Це ворог України».

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Автор: Роксолана Жукова
Теги: Кременчук одиночний пікет війна воїни світла
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