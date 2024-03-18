У Полтаві на вокзалі чоловік із Закарпаття пограбував жінку

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17 березня близько 11.00 у Полтаві на площі поблизу станції Полтава-Південна невідомий чоловік пограбував місцеву мешканку. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, чоловік вирвав у 65-річної потерпілої сумку.

Згодом поліція крадія затримала. За словами Ігоря Гурина, начальника відділення поліції № 1, ним виявився 43-річний мешканець Закарпатської області.

— Його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу — тримання під вартою, — додає поліцейський.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Правоохоронці з'ясовують причини та обставини події.

Крадієві загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, днями у Кременчуці місцеві мешканці затримали автомобільного крадія та передали його поліцейським.



