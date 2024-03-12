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Кременчужани затримали автомобільного крадія

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 252

 

Після цього порушника передали патрульним

11 березня близько 20.00 на проспекті Лесі Українки у Кременчуці місцеві мешканці затримали автомобільного крадія та передали його патрульним поліцейським. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

До правоохоронців звернулася власниця автомобіля Skoda та повідомила про невідомого чоловіка, який намагався залізти до її машини.

 

Коли патрульні прибули на виклик, на місці події вони знайшли 57-річного порушника, якого уже затримали місцеві мешканці. Порушник не заперечував своєї причетності до злочину.

Пізніше на місце прибула слідчо-оперативна група для встановлення усіх обставин події.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині 30-річний чоловік викрав автомобіль та намагався вкрасти барсетку власника авто.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: Кременчук патрульна поліція автомобіль крадіжка затримання
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