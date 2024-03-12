Кременчужани затримали автомобільного крадія

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Після цього порушника передали патрульним

11 березня близько 20.00 на проспекті Лесі Українки у Кременчуці місцеві мешканці затримали автомобільного крадія та передали його патрульним поліцейським. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

До правоохоронців звернулася власниця автомобіля Skoda та повідомила про невідомого чоловіка, який намагався залізти до її машини.

Коли патрульні прибули на виклик, на місці події вони знайшли 57-річного порушника, якого уже затримали місцеві мешканці. Порушник не заперечував своєї причетності до злочину.

Пізніше на місце прибула слідчо-оперативна група для встановлення усіх обставин події.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині 30-річний чоловік викрав автомобіль та намагався вкрасти барсетку власника авто.