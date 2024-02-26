На Полтавщині чоловік викрав автомобіль та намагався вкрасти барсетку власника авто – поліція

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Власник авто та місцеві жителі самостійно наздогнали крадія та передали поліції

Вчора, 25 лютого, близько 19.00, у місті Зіньків Полтавської області чоловік викрав автомобіль та намагався вкрасти барсетку власника авто. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Поліція встановила, що між 30-річним місцевим мешканцем та 59-річним жителем Зіньківської громади поблизу одного із магазинів міста виникла сварка. Щоб припинити конфлікт 59-річний чоловік пішов до магазину, аби викликати поліцію. У цей час 30-річний місцевий мешканець незаконно вкрав його автомобіль Daewoo Sens.

Власник авто разом із продавцем магазину наздогнали правопорушника і завадили йому покинути місце злочину. Зловмисник також намагався відкрито вкрасти барсетку власника автомобіля, але йому завадили місцеві жителі, які передали правопорушника слідчо-оперативній групі поліції.

Наразі злочинця затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та частини 3 статті 15 частини 4 статті 186 (Замах на грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в січні, у Кременчуці 21-річний чоловік намагався викрасти автомобіль Renault, але власник авто самостійно затримав та передав крадія поліції.