Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловік викрав автомобіль та намагався вкрасти барсетку власника авто – поліція

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 329

 

Власник авто та місцеві жителі самостійно наздогнали крадія та передали поліції

Вчора, 25 лютого, близько 19.00, у місті Зіньків Полтавської області чоловік викрав автомобіль та намагався вкрасти барсетку власника авто. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Поліція встановила, що між 30-річним місцевим мешканцем та 59-річним жителем Зіньківської громади поблизу одного із магазинів міста виникла сварка. Щоб припинити конфлікт 59-річний чоловік пішов до магазину, аби викликати поліцію. У цей час 30-річний місцевий мешканець незаконно вкрав його автомобіль Daewoo Sens.

Власник авто разом із продавцем магазину наздогнали правопорушника і завадили йому покинути місце злочину. Зловмисник також намагався відкрито вкрасти барсетку власника автомобіля, але йому завадили місцеві жителі, які передали правопорушника слідчо-оперативній групі поліції.

Наразі злочинця затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та частини 3 статті 15 частини 4 статті 186 (Замах на грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в січні, у Кременчуці 21-річний чоловік намагався викрасти автомобіль Renault, але власник авто самостійно затримав та передав крадія поліції.

0
Автор: Дарія Згура
Теги: крадіжка автомобіль Полтавщина Зіньків
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх