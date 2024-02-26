На Полтавщині через вибух газу в будинку постраждав чоловік

Сьогодні, 12:41 Переглядів: 288

Сьогодні, 26 лютого, близько 7.00, в Гребінці Полтавської області, на вулиці Матросова вибухнув газ у приватному будинку. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Внаслідок вибуху 44-річний власник будинку отримав травми.

Наразі чоловік знаходить у лікарні.

Поліція з’ясовує обставини та причини події.

Нагадаємо, що вчора у Кременчуці під час пожежі у квартирі врятували одну людину.