У Мінсоцполітики пояснили, чому в березні пенсії проіндексують на 8%, а не на 13%, як обіцяли

В Україні з 1-го березня проіндексують пенсії на майже 8%. Відповідну постанову Кабмін затвердив минулої п’ятниці. Такий розмір надбавки в уряді порахували за формулою, яка враховує торішню інфляцію та середній показник зростання зарплат за останні три роки.
Індексація у 8% значно менша, ніж прогнозували. Раніше урядовці припускали, що пенсії за формулою можна буде підвищити на 13%. Такий прогноз ґрунтувався, зокрема, на оцінках рівня інфляції. Однак у 2023-му році інфляція виявилася набагато нижчою, ніж прогнозували. І як результат, індексація пенсій буде на рівні 8%.
Формула, яка передбачена законодавством та за якою рахують індексацію визначає суму 50% інфляції за минулий рік та 50% середнього показника зростання зарплат за останні три роки.
За даними Держстату, показник інфляції у 2023 році склав усього 5,1%, а зростання середньої зарплати, з якої сплачено страхові внески - 7%.
У Мінсоцполітики зазначають, що визначений розмір індексації «перекриває торішню інфляцію».
У відомстві наголосили, що у 2024 році в Україні другий рік поспіль індексують найнижчі пенсії.
За розрахунками уряду, середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації становитиме 322 грн, і розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5 395 грн до 5 717 грн.
З 1-го березня будуть індексовані пенсії для:
Постановою уряду було встановлено максимальний розмір індексації, який обмежується 1500 грн для всіх отримувачів пенсій та страхових виплат. При цьому, за будь-яких розрахунків, підвищення пенсій становитиме не менше, ніж 100 грн.
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