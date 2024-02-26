У Мінсоцполітики пояснили, чому в березні пенсії проіндексують на 8%, а не на 13%, як обіцяли

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 649

В Україні з 1-го березня проіндексують пенсії на майже 8%. Відповідну постанову Кабмін затвердив минулої п’ятниці. Такий розмір надбавки в уряді порахували за формулою, яка враховує торішню інфляцію та середній показник зростання зарплат за останні три роки.

Індексація у 8% значно менша, ніж прогнозували. Раніше урядовці припускали, що пенсії за формулою можна буде підвищити на 13%. Такий прогноз ґрунтувався, зокрема, на оцінках рівня інфляції. Однак у 2023-му році інфляція виявилася набагато нижчою, ніж прогнозували. І як результат, індексація пенсій буде на рівні 8%.

Формула, яка передбачена законодавством та за якою рахують індексацію визначає суму 50% інфляції за минулий рік та 50% середнього показника зростання зарплат за останні три роки.

За даними Держстату, показник інфляції у 2023 році склав усього 5,1%, а зростання середньої зарплати, з якої сплачено страхові внески - 7%.

У Мінсоцполітики зазначають, що визначений розмір індексації «перекриває торішню інфляцію».

- Зростання пенсій перекриє зростання цін за 2023 рік. Попри те, що під час повномасштабної війни уряд має право не проводити індексацію пенсій, ми не лише проводимо індексацію, але і розширюємо її периметр, — зазначили в Мінсоцполітики.

У відомстві наголосили, що у 2024 році в Україні другий рік поспіль індексують найнижчі пенсії.

- До 2023 року такі пенсії під індексацію не потрапляли. Раніше пенсіонерам з найнижчими пенсіями, зазвичай, підвищувався не весь розмір пенсії, а лише та її частина, яка обчислюється за страховою формулою і яка зазвичай «поглинається» іншими складовими пенсійної виплати, так що загального зростання розміру пенсії не відбувалось, — пояснили у міністерстві.

За розрахунками уряду, середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації становитиме 322 грн, і розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5 395 грн до 5 717 грн.

З 1-го березня будуть індексовані пенсії для:

9,5 млн цивільних пенсіонерів;

майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств;

майже 100 тисяч «чорнобильців».

Постановою уряду було встановлено максимальний розмір індексації, який обмежується 1500 грн для всіх отримувачів пенсій та страхових виплат. При цьому, за будь-яких розрахунків, підвищення пенсій становитиме не менше, ніж 100 грн.