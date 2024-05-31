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На одного переселенця — $6 тисяч. У грантовий договір на ремонт житла для ВПО вносять зміни

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 346

Реконструкцію у гуртожитку на вул. Троїцькій 71/73 мають завершити не раніше 30 вересня

Грантовий договір на реконструкцію місць проживання для вимушених переселенців змінюють. Комунальне госпрозрахункове житлово-експлуатаційне підприємство «Автозаводське» планує повторно оголосити тендер на реконструкцію гуртожитку на вулиці Троїцькій 71/73 і через це відтерміновують завершення робіт. Про це стало відомо з проєкту рішення Кременчуцької міської ради, який оприлюднили 30 травня. 

Також відомо, що змінюють граничну суму фінансування — на одного вимушеного переселенця можуть витратити 6 тисяч доларів, до цього було 5 тисяч доларів. Або ця сума може бути визначена Міжнародною фінансовою корпорацією, яка і надає гроші на ремонт, зазначили у документі

Реконструкцію у гуртожитку мають завершити не раніше 30 вересня. Додатково у рамках договору будуть ремонтувати будівлю оздоровчого комплексу «Славутич». 

Що передувало 

16 червня 2023 року кременчуцька влада уклала грантовий договір з Міжнародною фінансовою корпорацією на ремонт житла для внутрішньо переміщених осіб. У січні КГЖЕП «Автозаводське» оголосило тендер на реконструкцію гуртожитку на вулиці Троїцькій 71/73. Роботи мали виконати до середини червня 2024 року, а їх вартість склала понад 32 млн гривень. 

За даними Youcontrol, підприємство, що взялось за реконструкцію будівлі, фігурує у кримінальних справах. Зокрема, слідство підозрює фірму в привласненні, розтраті та заволодінні чужим майном за попередньою змовою групи осіб в особливо великих розмірах. У самому ж тендері правоохоронці вбачають ризики неналежного виконання договору й незаконного заволодіння коштами в особливо великих розмірах.

Бюро економічної безпеки спрямувало замовнику рекомендацію розглянути можливість розірвання договору, а поліція мала перевірити переможця тендеру. Навесні КГЖЕП «Автозаводське» розірвало договір з підрядником.

ПО ТЕМІ:

На капітальний ремонт гуртожитка для переселенців у Кременчуці витратять 1,5 млн грн

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: гуртожиток реконструкція переселенці
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