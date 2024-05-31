«Ми вміємо і берегти особовий склад, і воювати», — кременчужан запрошують долучитися до ЗСУ

Громадянам кажуть звертатися в Кременчуцький Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки
110 ОМБ імені генерал-хорунжого Марка Безручка запрошує чоловіків та жінок долучатися до бригади. Відповідну інформацію надала пресслужба Кременчуцького Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
До оголошення додали також і відеоролик із закликом вступати в бригаду:
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