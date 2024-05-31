«Ми вміємо і берегти особовий склад, і воювати», — кременчужан запрошують долучитися до ЗСУ

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Громадянам кажуть звертатися в Кременчуцький Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

110 ОМБ імені генерал-хорунжого Марка Безручка запрошує чоловіків та жінок долучатися до бригади. Відповідну інформацію надала пресслужба Кременчуцького Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

«Розпочни свій шлях воїна в легендарній 110 ОМБр! Приходь до Кременчуцького РТЦК та СП, тут тобі допоможуть підібрати вакансію та приєднатись до воїнів світла», — йдеться в дописі.

До оголошення додали також і відеоролик із закликом вступати в бригаду:

«Про 110 ОМБ недарма кажуть, що ми бережемо людей. Ми вміємо все: і берегти особовий склад, і воювати», — підсумовують у відео.

Нагадуємо, що воїн з Полтавщини отримав від Головнокомандувача ЗСУ нагороду «Срібний хрест»