Воїн з Полтавщини отримав від Головнокомандувача ЗСУ нагороду «Срібний хрест»

Танкісти 58-ї окремої мотопіхотної бригади отримали від Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Олександра Сирського Почесні нагрудні знаки «Золотий Хрест» та «Срібний Хрест». Про це повідомили на сторінці бригади.
Серед членів екіпажу і мешканець Великої Павлівки Зіньківської громади Григорій. Він служить на посаді навідника танка.
У березні цього року екіпаж бойової машини отримав наказ знищити бліндаж противника. При виконанні завдання кожен з команди проявив себе якнайкраще, кажуть в пресслужбі бригади. Захисники стратегічно спланували маршрут висування: механік-водій об’їхав мінне загородження ворога, а навідник влучними пострілами знищив росіян в їх укритті.
В бригаді наголошують: відмінно працюють танкісти й з закритих позицій:
Захисники, вправно маневруючи, виїхали на пряме наведення та стріляли стільки, скільки було потрібно, аби знищити особовий склад росіян, який був в ангарі. Після виконання бойового завдання танк бригади покинув позицію та повернувся з бою неушкодженим.
Нагадуємо про ще одне нагородження захисника з Кременчука.
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