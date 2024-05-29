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Воїн з Полтавщини отримав від Головнокомандувача ЗСУ нагороду «Срібний хрест»

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 354

 Захисник служить на посаді навідника танка

Танкісти 58-ї окремої мотопіхотної бригади отримали від Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Олександра Сирського Почесні нагрудні знаки «Золотий Хрест» та «Срібний Хрест». Про це повідомили на сторінці бригади.

Серед членів екіпажу і мешканець Великої Павлівки Зіньківської громади Григорій. Він служить на посаді навідника танка.

У березні цього року екіпаж бойової машини отримав наказ знищити бліндаж противника. При виконанні завдання кожен з команди проявив себе якнайкраще, кажуть в пресслужбі бригади. Захисники стратегічно спланували маршрут висування: механік-водій об’їхав мінне загородження ворога, а навідник влучними пострілами знищив росіян в їх укритті.

В бригаді наголошують: відмінно працюють танкісти й з закритих позицій:

«Нещодавно вони брутально покарали російських штурмовиків, які засіли в промисловій споруді. Ситуація була ускладнена потужним загороджувальним артилерійським вогнем противника. Ворожі снаряди прилітали швидко й майже прицільно, напоготові були й російські протитанкісти», — йдеться в дописі.

Захисники, вправно маневруючи, виїхали на пряме наведення та стріляли стільки, скільки було потрібно, аби знищити особовий склад росіян, який був в ангарі. Після виконання бойового завдання танк бригади покинув позицію та повернувся з бою неушкодженим.

Нагадуємо про ще одне нагородження захисника з Кременчука.

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Автор: Вікторія Пасайлюк Джерело фото: 58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського
Теги: нагорода
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