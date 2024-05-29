У Полтаві розшукали безвісно зниклу 81-річну жінку

Сьогодні, 16:51 Переглядів: 157

Зараз вона перебуває вдома, її життю та здоров'ю нічого не загрожує

28 травня у Полтаві зникла 81-річна жінка. Про це Полтавське районне управління поліції близько 19.00 сповістила її родичка.

Як повідомили у пресслужбі поліції, на пошуки зниклої задіяли всі піші та мобільні поліцейські патрулі міста Полтави. Близько 23.00 жінку знайшли працівники спецпідрозділу «Корд» на одній із вулиць Шевченківського району міста.

Зараз вона перебуває вдома, її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Нагадуємо, на Полтавщині чоловік тримав удома гранату Ф-1 із запалом та понад 200 набоїв.