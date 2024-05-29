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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловік тримав удома гранату Ф-1 із запалом та понад 200 набоїв

Сьогодні, 15:54 Переглядів: 10

 

Поліція встановлює обставини

У селі Кочубеївка в чоловіка правоохоронці вилучили гранату та набої, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

Працівники відділу № 3 (м. Карлівка) Полтавського районного управління поліції під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання жителя села Кочубеївка Чутівської громади виявили та вилучили небезпечні предмети.

— За попередньою інформацією слідства, у господарстві 36-річного місцевого мешканця виявлено предмет, схожий на гранату Ф-1 в зборі із запалом та понад 200 набоїв для автоматичної зброї калібру 5,45 мм. Вилучені речові докази направили на експертизи. Вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу, — повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

За цим фактом правоохоронці розпочали провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що нещодавно у Кременчуці між двома чоловіками стався конфлікт, в ході якого поліція вилучила у них пістолет та гранату.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: граната
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