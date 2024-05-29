Взяли під варту 60-річного кременчужанина за підозрою у збуті канабісу

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 85

Вдома у нього знайшли 24 пакети з наркотиком

У Кременчуці правоохоронці викрили 60-річного мешканця, раніше судимого, за підозрою у збуті канабісу. Нині його взяли під варту. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у Кременчуцькій окружній прокуратурі.

Слідство встановило, що підозрюваний придбав і зберігав за місцем проживання канабіс для подальшого розповсюдження. Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили 24 зіп-пакети з наркотиком.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів відповідно до ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. На підставі рішення суду, підозрюваного взяли під варту.

Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини справи та можливих співучасників.