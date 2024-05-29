Полтавська лікарня стала переможцем Всеукраїнського конкурсу

До всесвітнього дня гігієни рук Центр громадського здоров’я спільно з бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні провели конкурс «Чисті руки». У ньому взяли участь заклади охорони здоров’я, які досягли успіхів у впровадженні гігієни рук.
В рамках конкурсу керівники медичних закладів проводили миття рук відповідно до всіх правил і практик. В результаті заходу оголосили трьох переможців, серед яких і Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М. В. Скліфосовського. Представники закладів отримали символічні призи.
Нагадуємо, що ми поспілкувалися з лікаркою-ревматологом Оксаною Гончар, яка розповіла нам найпоширеніші міфи про ревматичні хвороби.
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