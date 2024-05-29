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Полтавська лікарня стала переможцем Всеукраїнського конкурсу

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 113

 

Заклади-переможці отримали символічні призи

До всесвітнього дня гігієни рук Центр громадського здоров’я спільно з бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні провели конкурс «Чисті руки». У ньому  взяли участь заклади охорони здоров’я, які досягли успіхів у впровадженні гігієни рук. 

В рамках конкурсу керівники медичних закладів проводили миття рук відповідно до всіх правил і практик. В результаті заходу оголосили трьох переможців, серед яких і Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М. В. Скліфосовського. Представники закладів отримали символічні призи.

Нагадуємо, що ми поспілкувалися з лікаркою-ревматологом Оксаною Гончар, яка розповіла нам найпоширеніші міфи про ревматичні хвороби.

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Автор: Вікторія Пасайлюк
Теги: лікарня конкурс
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