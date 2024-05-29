«Суглоби не люблять спокою та самолікування». Ревматолог Оксана Гончар розвіяла найпоширеніші міфи про ревматичні хвороби

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Суглоби є життєво важливими складовими опорно-рухового апарату, забезпечуючи мобільність та гнучкість нашого тіла. Проте, захворювання суглобів, такі як артрит, артроз, ревматоїдний артрит тощо стають все більш поширеними у сучасному світі.

Ці захворювання не лише призводять до болю та дискомфорту, але й можуть суттєво обмежувати рухливість, знижуючи якість життя та працездатність.

Як зберегти здоров’я суглобів, ми поговорили з лікаркою-ревматологом, завідувачкою терапевтичного відділення з ліжками для учасників наслідків ліквідації аварії на ЧАЕС КНМП «ЛІЛ «Кременчуцька» Оксаною Гончар

Довідка Оксана Гончар, лікар-ревматолог вищої категорії. У 1999 році закінчила Українську медичну стоматологічну академію за фахом «Лікувальна справа». За бюджетним направленням була скерована на практику у місто Кременчук в третю міську лікарню де пройшла інтернатуру за фахом «Лікар-терапевт». З 2000 року протягом трьох років працювала дільничним терапевтом. Завжди мріяла мати вужчу спеціальність. На той час у Кременчуці було вакантне місце лікаря-ревматолога. Лікарка пройшла спеціалізацію в інституті післядипломної освіти в Києві й здобула профільну освіту. Працювала на амбулаторному прийомі й вела стаціонарні ліжка ревматологічні в кардіологічному відділенні третьої міської лікарні. У 2018 році пройшла спеціалізацію з ультразвукової діагностики.

В спілкуванні з журналістами газети «Для дому і сім’ї» Оксана Вікторівна розповіла про найпоширеніші ревматичні захворювання, а також розвіяла надпопулярні міфи про них.

«ДДС»: Які найпоширеніші захворювання Ви лікуєте як ревматолог?

— Це запальні захворювання суглобів — артрити. Артрит характеризується дискомфортом і сильними болісними відчуттями за будь-якого руху або в спокої. Артрити бувають різні: дегенеративні, обмінні та аутоімунні. Останні — найскладніші й потребують правильного лікування, тому задача лікаря диференціювати їх від інших видів артритів.

В основі аутоімунних хвороб закладений дисбаланс імунної системи, яка в нормі захищає організм від інфекцій і хвороб. Тобто при таких хворобах імунна система людини хибно сприймає здорові клітини та тканини нашого організму за чужорідні та спрямовує всі зусилля на їх ліквідацію (проявляється запаленням).

В цілому, ревматичні захворювання — це патологія не тільки опорно-рухового апарату, але й системні захворювання сполучної тканини, які можуть вражати будь-який орган або систему. Часто уражаються серцево-судинна, легенева система, нирки, печінка. Тож це дуже серйозні захворювання.

«ДДС»: Існує міф, що ревматичні захворювання вражають тільки літніх людей? Чи так це?

— Ні, це неправда. Все залежить від виду захворювання. Так, ревматичні аутоімунні захворювання — це хвороби молодого віку і дитинства в тому числі. На жаль тенденція навпаки: зараз хвороби молодих людей ми можемо виявляти у вікових пацієнтів. Раніше такого не було.

«ДДС»: На що треба звернути увагу? Чи правда, що суглобові болі завжди є ознакою артриту?

— Ні. Буває приходить пацієнт й каже, що в нього болить суглоб. Розпитуєш, просиш показати місце болю й виявляється, що біль взагалі не в ділянці суглоба. Тобто часто пацієнти не можуть самостійно диференціювати біль. Їм здається, що болить суглоб, а це або біль з хребта від защемлення нерва, або біль м’язовий від навантаження. Тож, діагноз може поставити тільки лікар.

«ДДС»: Чи можна запобігти розвитку ревматичних захворювань?

— Так, можна запобігти розвитку, але лише деяких видів захворювань. Наприклад, на початку хвороби можна запобігти дегенеративним змінам суглобиків, які пов’язані з неправильними навантаженнями суглобів, з неправильним харчуванням, зі стресовими ситуаціями, які теж можуть провокувати ці хвороби. Та сама надмірна вага й неправильне харчування можуть спровокувати захворювання.

«ДДС»: Кажуть, що ревматичні захворювання невиліковні. Чи правда, що вони завжди ведуть до інвалідності?

— Ревматичні хвороби — хронічні. При вчасній діагностиці й вчасному початку лікування вони можуть бути контрольовані. При правильному медикаментозному лікуванні ремісія приходить швидко, але препарати не скасовуються — пацієнт має обов’язково приймати терапію протягом життя.

До інвалідності приводять важкі випадки. Частіше, якщо хвороба невчасно діагностована й неправильно лікується. Зазначу, що зараз при сучасних методах лікування можна запобігти прогресуванню хвороби й інвалідизації. Тому підкреслюю, звертайтеся вчасно до фахівців — не дозволяйте суглобам руйнуватися.

«ДДС»: Які симптоми ревматичних захворювань часто ігноруються пацієнтами, які можуть вказувати на серйозну проблему?

— По-перше, це біль, який пацієнт часто знеболює самостійно за допомогою безрецептурних препаратів, які можна придбати в аптеках.

Дуже часто пацієнти тривалий час, навіть роками, приймають знеболювальні, тим самим затягують хворобу. Звісно, потім її набагато важче лікувати.

Я вже казала, що ревматичні захворювання — це дуже серйозний процес й дуже важливо правильно поставити діагноз. Тому підкреслюю: прийом будь-яких препаратів треба починати після призначення лікаря! Й навіть прикладання капустяного листа — дуже розповсюджений народний метод лікування, можна використовувати після консультації зі спеціалістом! Тут важливо розуміти, що за запалюванням може ховатися більш серйозна хвороба! І якщо капустяний листок знімає запалення, то аутоімунний артрит він не лікує!

Те саме стосується мазей, гелів, будь-чого. Спочатку — консультація, постановка діагнозу, потім лікування. Пам’ятайте, самолікування може привести до прогресування хвороби, яка ще не діагностована.

«ДДС»: Як змінились методи діагностики та лікування ревматичних захворювань, наприклад, за останні 10 років?

— Зараз діагностика і лікування прогресивно змінилися в кращий бік. Тож лікар, маючи на руках результати обстеження, аналізів, краще розуміє картину захворювання, тому може поставити правильний діагноз. Але головний мінус в цьому — імунотести проводять виключно приватні лабораторії та медцентри, й коштують вони чималих грошей. Дозволити їх зробити не кожен може. І це один із головних викликів в діагностуванні й подальшому лікуванні захворювань.

«ДДС»: Які нові лікувальні методи або медикаменти в ревматології Ви вважаєте обнадійливими?

— Є групи препаратів, які досить широко розповсюджені в призначеннях й дуже ефективні. Це імунобіологічні препарати. Вони не рецептурні, але вартісні. На жаль, ці препарати не входять в програму «Доступні ліки», а знаходяться на самозабезпеченні пацієнтів.

І хоч це питання неодноразово піднімалося в Міністерстві охорони здоров’я, поки воно не вирішене для дорослих. Лише для пацієнтів дитячого віку, які мають аутоімунне захворювання, є можливість отримати такі препарати за рецептом педіатра, сімейного лікаря.

«ДДС»: Які виклики у лікуванні ревматичних захворювань Ви вважаєте найскладнішими?

— Найскладніші — це швидко прогресуючі хвороби, які проявляються аутоімунними кризами. В таких випадках треба якнайшвидше поставити діагноз і прийняти рішення в плані його лікування.

В таких випадках лікування засновано на імуносупресивній терапії, яка пригнічує імунітет пацієнта. Імуносупресори або імунодепресанти, — це сильнодіючі лікарські препарати, які застосовуються в лікувальній практиці з метою пригнічення активності імунної системи.

Імуносупресивні речовини здатні впливати на клітинний та гуморальний імунітет шляхом регулювання поділу та біохімічної активності клітин, які відповідають за створення імунного захисту, наприклад, лімфоцитів, плазмоцитів, макрофагів та нейтрофілів. Тому рішення про таке лікування треба виважити.

Такі складні випадки трапляються в практиці два-три рази на рік.

«ДДС»: Якщо симптоми артриту зменшуються, чи можна припиняти лікування?

— Однозначної відповіді немає. Тут залежить від того, який у пацієнта артрит. Тобто якщо це дегенеративний артрит, остеоартрит, то на період запалення знімається запальний процес і далі його контролюють зарядкою, вправами, правильним харчуванням.

Тобто треба розуміти, якщо пацієнт звертається з подагрою, то її лікування при гострому стані — це протизапальні препарати, а далі вона контролюється дієтою, способом життя й постійним прийомом препаратів, які контролюють рівень сечової кислоти в крові.

Якщо це аутоімунний артрит, то лікування пожиттєве під контролем лікаря!

«ДДС»: Яким має бути лікування, профілактика подагри? Чи потрібне особливе харчування?

Подагра — це запальне захворювання суглобів, яке виникає через порушення метаболізму сечової кислоти в організмі. Коли сечової кислоти надмірна кількість, вона відкладається в суглобах і провокує такі гострі напади. Якщо не дотримуватись певних рекомендацій, які надають лікарі, це переходить у хронічні стани. Тоді виникають вже вторинні артрозні, артритні зміни й хронічний подагричний больовий синдром.

До речі, у жінок подагра буває набагато рідше, ніж в чоловіків. Тому що жінок від подагри, від надмірної сечової кислоти захищають естрогени. Уже в клімактеричному періоді, коли цих гормонів менше, у жінок може розвинутися подагра, подагричний артрит.

«ДДС»: Чи є якісь продукти, які не бажано вживати при ревматичних захворюваннях?

— Так, це червоне м’ясо, субпродукти тваринного походження, солодощі, включаючи солодкі фрукти, мед. Не можна алкоголь, солодкі напої й соки-нектари з магазину. При подагрі не можна також жирні сорти риби, пиво, бо в ньому міститься велика кількість пуринів. Часто кажуть, що не можна бобові. Уже дослідили, що всі бобові можна вживати, вони не сприяють збільшенню сечової кислоти і розвитку подагри.

Дуже добре при подагрі пити вишневий сік, він навіть в гострий період може зменшувати напади болю.

Можна пити каву, навіть до шести горнят на день, хто її любить і думає, що не можна, обмежує себе в цьому.

Молочні продукти, багато рослинної їжі теж можна вживати.

Дехто каже, що не можна їсти помідори, щавель — їх просто треба обмежити. Тож, все має бути дозовано. Але всі овочі можна вживати у тих кількостях, в яких потрібно.

«ДДС»: Чи правда, що холод та волога погода викликають артрит?

— Скоріше, це провокуючий фактор. Тобто, тривале переохолодження, тривале перебування у вологому приміщенні, провокує розвиток запальних процесів в організмі. Він реагує на негативні умови, в яких перебуває й це може привести до розвитку артриту.

«ДДС»: Кажуть, що причиною великої кількості ревматичних захворювань є радіація від аварії на ЧАЕС. Що Ви думаєте з цього приводу?

— Немає доказових висновків, що радіація напряму впливає на опорно-рухову систему або суглоби. Але вона має негативний вплив на імунну систему, а оскільки ми маємо в ревматології велику частку аутоімунних захворювань, можна зробити висновок, що ці захворювання могла провокувати й радіація в тому числі. Також кількість аутоімунних артритів збільшилася після корона вірусів та інших важких вірусів.

Але тут велику роль відіграє спадковість: наскільки ваш власний імунітет готовий боротися з будь-якими викликами для організму. Для його укріплення існує маса способів, тож не нехтуйте ними!

«ДДС»: Існує думка, що людині, яка має ревматичне захворювання, слід уникати фізичної активності. Чи правда це?

— Категорична неправда! Фізична активність має бути! Суглоби не люблять спокою!

«ДДС»: Які профілактичні заходи Ви б рекомендували для збереження здоров’я суглобів?

— Важливу роль грає правильне харчування. Я рекомендую середземноморську дієту (правило здорової тарілки, яка включає не лише раціон, але й спосіб вживання).

Також дуже важлива правильна зарядка по типу йоги або гімнастики тай-чи. Це вправи на рівновагу, що особливо актуальні для старших людей, коли навантажень не можна, бо може бути й високий тиск, і гіпертонія. Ці вправи добре допомагають суглобам. Вони справді ефективні й рекомендовані асоціацією ревматологів, як попереджальні вправи при прогресуванні й розвитку остеоартриту.

Не забувайте про прогулянки на свіжому повітрі.

Щоб не стати пацієнтом ревматолога, треба вести здоровий спосіб життя, контролювати вагу тіла, бо ж суглоби несуть його на собі. Мають бути дозовані навантаження, залежно від того, яка в людини професія. Навіть якщо це професія сидяча, це теж не дуже добре, бо суглоби не люблять спокою.

Життя — це рух. Треба рухатися, але цей рух має бути дозований. Дозована ходьба, наприклад, — ходити рівною місцевістю, практикувати скандинавську ходьбу з палицями, бажано уникати ходіння сходами.

Я дуже радію тому, що в Кременчуці зараз багато людей старшого віку зі скандинавськими палицями. Це говорить про те, що вони свідомо займаються своїм здоров’ям.

Зі спортивних занять для тих, у кого є остеоартрит, дозволені їзда на велосипеді, плавання. Варто обмежувати стрибки, гру в футбол, біг.

Також профілактика — це носіння зручного взуття з супінаторами, зі спеціальними прокладками для тих, хто має проблеми з суглобами на стопах (після консультації фахівця).

Пам’ятайте, ваше здоров’я в ваших руках. Тому не займайтеся самолікуванням, звертайтеся до лікарів й будьте здорові