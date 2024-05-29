На Полтавщині визначили найбільшого роботодавця області

Сьогодні, 11:42 Переглядів: 151

Опендатабот створив рейтинг найбільших роботодавців України. Аналітики проаналізували дані фінансової звітності, яку українські бізнеси щороку подають до Держстату. За результатами аналізу, Полтавська торгова марка «Вигідна покупка» (мережа магазинів Аврора) стала лідером серед компаній з бездоганною діловою репутацією на Полтавщині.

В ТОВ не лише не зменшили кількість найманих працівників за минулий рік, але й збільшили майже вдвічі. Зараз в компанії працює понад 11 тис. людей, у 2022 році ця цифра складала 6459.

Нагадаємо, в Україні скасували декларування цін на соціально значущі товари.