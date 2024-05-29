Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Споживач

В Україні скасували декларування цін на соціально значущі товари — на що торговельна націнка обмежується

Сьогодні, 10:49 Переглядів: 193 Коментарів: 1

 

Рішення прийнято урядом з метою усунення надмірного тиску на бізнес

В Україні офіційно скасовано декларування цін на соціально значущі товари та дозволено встановлювати націнку на них з метою усунення надмірного тиску на бізнес. Про це повідомила Держпродспоживслужба.

— З метою усунення надмірного тиску на бізнес урядом прийнято рішення щодо відміни державного регулювання цін на товари, що мають істотну соціальну значущість та товари протиепідемічного призначення шляхом декларування зміни роздрібних цін у разі їх збільшення на 5 і більше відсотків, — пояснили в Держпродспоживслужбі. 

Перелік товарів, що мають істотну соціальну значущість та товари протиепідемічного призначення було затверджено постановою Кабміну від 22.04.2020 № 341 «Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення», яка втратила чинність 1.07.2023 року.

— Разом з тим, деякі суб’єкти господарювання продовжують здійснювати декларування зміни роздрібних цін на товари шляхом подання відомостей до Держпродспоживслужби через її офіційний вебпортал з використанням кваліфікованого електронного підпису. Враховуючи вищезазначене, Держпродспоживслужба повідомляє суб’єктів господарювання, що з 01.07.2023 відсутня необхідність здійснювати декларування зміни роздрібних цін на товари, що мають істотну соціальну значущість і товари протиепідемічного призначення, - нагадує Держпродспоживслужба.

Водночас у відомстві звернули увагу суб'єктів господарювання на необхідності дотримання встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2023 № 650 «Про регулювання цін на окремі види продовольчих товарів та забезпечення стабільної роботи виробників продовольства в умовах воєнного стану» граничного рівня торговельної надбавки (націнки) у розмірі не більш як 10%.

На які продукти встановлено обмеження торговельної націнки:

  • борошно пшеничне вищого сорту,
  • молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці),
  • яйця курячі категорії С1,
  • птицю (тушки курячі, четвертини тушки курячої),
  • олію соняшникову рафіновану,
  • хліб житньо-пшеничний та батон.

Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.
На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

ПО ТЕМІ:

Про хитрощі супермаркетів: як не купляти непотрібне, не платити зайве та витрачати розумно

Тиск на бізнес та чутки про хабар. Що відомо про роботу Держпродспоживслужби у Кременчуці

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Держпродспоживслужба декларування бізнес Кабмін ціни
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

4 437
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:16

Ексзаступник Резнікова Замлинський, який погоджував закупки "яєць по 17 грн", відповідає в МЗС за озброєння, - ЦПК..  смєтуни, як шашлик? Лізе в горлянку?


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх