В Україні скасували декларування цін на соціально значущі товари — на що торговельна націнка обмежується

В Україні офіційно скасовано декларування цін на соціально значущі товари та дозволено встановлювати націнку на них з метою усунення надмірного тиску на бізнес. Про це повідомила Держпродспоживслужба.
Перелік товарів, що мають істотну соціальну значущість та товари протиепідемічного призначення було затверджено постановою Кабміну від 22.04.2020 № 341 «Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення», яка втратила чинність 1.07.2023 року.
Водночас у відомстві звернули увагу суб'єктів господарювання на необхідності дотримання встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2023 № 650 «Про регулювання цін на окремі види продовольчих товарів та забезпечення стабільної роботи виробників продовольства в умовах воєнного стану» граничного рівня торговельної надбавки (націнки) у розмірі не більш як 10%.
На які продукти встановлено обмеження торговельної націнки:
Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.
Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.
На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.
У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.