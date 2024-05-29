В Україні скасували декларування цін на соціально значущі товари — на що торговельна націнка обмежується

Сьогодні, 10:49 Переглядів: 193 Коментарів: 1

В Україні офіційно скасовано декларування цін на соціально значущі товари та дозволено встановлювати націнку на них з метою усунення надмірного тиску на бізнес. Про це повідомила Держпродспоживслужба.

— З метою усунення надмірного тиску на бізнес урядом прийнято рішення щодо відміни державного регулювання цін на товари, що мають істотну соціальну значущість та товари протиепідемічного призначення шляхом декларування зміни роздрібних цін у разі їх збільшення на 5 і більше відсотків, — пояснили в Держпродспоживслужбі.

Перелік товарів, що мають істотну соціальну значущість та товари протиепідемічного призначення було затверджено постановою Кабміну від 22.04.2020 № 341 «Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення», яка втратила чинність 1.07.2023 року.

— Разом з тим, деякі суб’єкти господарювання продовжують здійснювати декларування зміни роздрібних цін на товари шляхом подання відомостей до Держпродспоживслужби через її офіційний вебпортал з використанням кваліфікованого електронного підпису. Враховуючи вищезазначене, Держпродспоживслужба повідомляє суб’єктів господарювання, що з 01.07.2023 відсутня необхідність здійснювати декларування зміни роздрібних цін на товари, що мають істотну соціальну значущість і товари протиепідемічного призначення, - нагадує Держпродспоживслужба.

Водночас у відомстві звернули увагу суб'єктів господарювання на необхідності дотримання встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2023 № 650 «Про регулювання цін на окремі види продовольчих товарів та забезпечення стабільної роботи виробників продовольства в умовах воєнного стану» граничного рівня торговельної надбавки (націнки) у розмірі не більш як 10%.

На які продукти встановлено обмеження торговельної націнки:

борошно пшеничне вищого сорту,

молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці),

яйця курячі категорії С1,

птицю (тушки курячі, четвертини тушки курячої),

олію соняшникову рафіновану,

хліб житньо-пшеничний та батон.

Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.