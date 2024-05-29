Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Війна

Сирський нагородив захисника з Кременчука медаллю

Сьогодні, 10:57 Переглядів: 333

  

Всупереч обставинам екіпаж під керівництвом Олександра Кроковця продовжив виконувати поставлене завдання

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагородив медаллю воїна 47 окремої механізованої бригади кременчужанина Олександра Кроковця. Про нагородження бійця повідомляє пресслужба обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

На бойовому завданні екіпаж Кроковця наїхав на протитанкову міну. Олександр вчасно подав команду десанту спішитися, залишився у пошкодженій машині разом із навідником та продовжував вести вогонь. Це дало змогу зайняти вигідні позиції під час бою.

Зараз Олександр Кроковець продовжує успішно виконувати свої завдання на Авдіївському напрямку.

Нагадуємо, що в бою з росіянами на Харківщині загинув кременчужанин Валентин Бреус.

1
Автор: Вікторія Пасайлюк Джерело фото: 47 окрема механізована бригада
Теги: медаль нагородження
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх