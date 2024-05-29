Сирський нагородив захисника з Кременчука медаллю

Сьогодні, 10:57 Переглядів: 333

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагородив медаллю воїна 47 окремої механізованої бригади кременчужанина Олександра Кроковця. Про нагородження бійця повідомляє пресслужба обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

На бойовому завданні екіпаж Кроковця наїхав на протитанкову міну. Олександр вчасно подав команду десанту спішитися, залишився у пошкодженій машині разом із навідником та продовжував вести вогонь. Це дало змогу зайняти вигідні позиції під час бою.

Зараз Олександр Кроковець продовжує успішно виконувати свої завдання на Авдіївському напрямку.

Нагадуємо, що в бою з росіянами на Харківщині загинув кременчужанин Валентин Бреус.