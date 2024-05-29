«На щиті» до Кременчука повернувся військовий Валентин Бреус

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Загинув військовий під час бойових дій на Харківщині

«На щиті» до Кременчука повернувся військовий Валентин Бреус. Про це повідомляють у Департаменті соціального захисту населення Кременчука.

Загинув Валентин під час виконання бойового завдання 23 травня поблизу села Зибине Вовчанської громади на Харківщині. У полеглого бійця лишилися мати та бабуся.

Прощання та поховання Валентина Бреуса відбудеться завтра, 30 травня:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.