«На щиті» до Кременчука повернувся військовий Валентин Бреус. Про це повідомляють у Департаменті соціального захисту населення Кременчука.
Загинув Валентин під час виконання бойового завдання 23 травня поблизу села Зибине Вовчанської громади на Харківщині. У полеглого бійця лишилися мати та бабуся.
Прощання та поховання Валентина Бреуса відбудеться завтра, 30 травня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.