Студенти «запалюють»: у Кременчуці відбувся міський фестиваль«Студентський BOOM»

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У вівторок, 28 травня, в Кременчуцькому міському палаці культури відбувся перший міський фестиваль «Студентський BOOM», що проводиться в межах реалізації Кременчуцького міжвузівського мистецького фестивалю-конкурсу «Студентська весна».

Організатори фестивалю: Молодіжний Парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, Департамент молоді та спорту, Управління культури і туризму за підтримки Кременчуцької міської влади та головні ідейні натхненники нашого фестивалю — учнівські та студентські ради нашого міста.

Вечір вийшов по-справжньому яскравим й незабутнім. в залі майже не було вільних місць, адже на сцені «запалювали» молоді таланти Кременчука. Глядачі мали змогу побачити найкращі виступи студентів, які продемонстрували свої здібності у різних жанрах: музика, танці, театр та багато іншого.

Перший номер від учасників художньої самодіяльності Вищого професійного училища № 7 — це особлива літературно-музична композиція «Війна у паралелі», яка торкається глибоких та важливих тем.

Вона перенесла глядача у паралельну реальність, де війна зображена через призму людських емоцій, думок і переживань.

Пісню «Люди-титани» у виконанні викладача Кременчуцького фахового коледжу транспортної інфраструктури та технологій Максима Берегового присвятили тим, хто своїми вчинками й стійкістю духу демонструє справжню силу і велич людського характеру. Ця пісня про тих, хто, попри всі труднощі, не здається та йде вперед.

Народний вокальний гурт «Крила» Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ під керівництвом Тетяни Булат виконав композицію «Не пробачу нікому». Цей колектив вже неодноразово підкорював серця публіки щирим співом, майстерністю та емоційною глибиною. Їхні виступи завжди наповнені автентичністю, щирістю та справжньою українською душею.

Красу бального танцю розкрив ансамбль «Сузір’я» Обласного коледжу «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка» Полтавської обласної ради. Танець «ПАВУТИННЯ» зачарував грацією й елегантністю учасниць колективу.

Зразковий хоровий колектив «Веселка» Комунального закладу освіти Кременчуцького медичного фахового коледжу імені В.І.Литвиненка Полтавської обласної ради привітав стрункими звуками улюбленого джазового канону Ульріха Фюре «Hello Django.

Цей неперевершений вокальний колектив давно завоював серця слухачів своїм талантом та професіоналізмом.

Особливий номер представив народний вокально-інструментальний студіо-гурт «Квінтесенція» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Вони підготували справжню рок-містерію. Ця композиція, натхненна легендарною піснею «Enter Sandman» гурту Metallica, розкрила магічний світ музики й фантазії.

Танцювальний колектив «Світанок» Кременчуцького професійного ліцею ім. А. С. Макаренка підготував запальний танцювальний номер під назвою «Retro jazz». Цей стиль танцю перенесе нас в атмосферу минулого століття, коли джаз був на піку популярності й завойовував серця мільйонів.

Виступ соліста циркового гуртка Регіонального центру професійно-технічної освіти № 1 м. Кременчука зачарував своїми вражаючими трюками.

Колесо Сіра — це не просто цирковий реквізит, це справжня машина для випробування людських можливостей. Акробат, балансуючи на ньому, виконував складні обертання, перевороти та інші трюки, які змушували глядачів затамувати подих.

Ще один виступ Максима Берегового, викладача Кременчуцького фахового коледжу транспортної інфраструктури та технологій дозволив зануритися в атмосферу української лірики та насолодитися чудовим виконанням пісні «А липи цвітуть»!

Своїм драйвом та енергією зачарував колектив сучасного танцю «Energy dance» з Регіонального центру професійно-технічної освіти № 1 м. Кременчука! Вони подарували сучасний танець «Pon de Replay».

Емоційне та зворушливе виконання пісні «Заради життя» у виконанні вокального гурта «Дивосвіт» з Комунального закладу освіти Кременчуцького медичного фахового коледжу імені В. І. Литвиненка Полтавської обласної ради зустрічали бурхливими оплесками.

»Заради життя» — це пісня про віру в краще, про силу духу та незламність людської волі.

Вокалістів змінив номер від театру мод «Оксамит», який представив Кременчуцький професійний ліцей імені А. С. Макаренка. Дивовижні сукні не залишили байдужих.

Пісню «Сорочка-вишиванка» виконали вокалісти талановитого ансамблю «Каданс» з Професійно-технічного училища № 26 м. Кременчука.

Народний художній колектив «Арабеск» з Обласного коледжу «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка» Полтавської обласної ради представив номер «Ми — разом!».

Справжня вокальна перлина — композиція «Лелека» у виконанні талановитого дуету Єлизавети Гамзи та Євгенії Дмитренко, студенток Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського».

Єлизавета та Євгенія — справжні майстри вокалу. Їхні голоси гармонійно поєднуються, створюючи неповторну атмосферу ніжності та душевності.

Танцювальний номер, який зачарував своєю енергійністю та красою, виконала Марія Козлова, студентка Професійно-технічного училища № 26 міста Кременчука.

Аматорська студія хореографії та пластики «На межі поміж» з Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського представили композицію під назвою «Враже».

Колектив «Парадіз» з Вищого професійного училища № 7 не просто співав, а запалював своїми голосами! Їхня пісня «Козацькому роду» — це не просто мелодія, це гімн волі, сміливості та нескореності українського духу!

На жаль, вражі сусіди не дали завершити фестиваль без повітряної тривоги. Але майже всі колективи показали талант й ще раз довели, що найталановитіша молодь живе й навчається саме у нашому місті.