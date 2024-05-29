Полтавка Надія Соколовська стала першою в області жінкою майстром спорту з вільної боротьби

18-річна спортсменка Надія Соколовська стала першою жінкою в області, яка виконала норматив майстра спорту міжнародного класу з вільної боротьби.
Як повідомляє пресслужба Полтавської ОВА, дівчина виборола срібло у ваговій категорії до 72 кг на чемпіонаті світу Європи з вільної боротьби серед чоловіків та жінок до 23 років. Змагання проходили в Баку. Отримавши друге місце Надія виконала норматив майстра спорту міжнародного класу і стала першою в області жінкою, хто це зробив.
Перше «золото» Надія виграла на Всеукраїнських змаганнях у 2019 році. Тренує спортсменку її батько Володимир Соколовський.
Друга сутичка була з представницею Швеції. У третій — за вихід у фінал — дівчина перемогла росіянку. У фіналі поступилася представниці Білорусі.
Після цих змагань спортсменка розпочинає підготовку до чемпіонату Європи U-20, який відбудеться влітку в Сербії. Чемпіонат світу з вільної боротьби відбудеться в Іспанії у вересні.
Також нагадаємо, що торік борчиня з Кременчуччини Аліна Акобія стала чемпіонкою Європи зі спортивної боротьби.
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