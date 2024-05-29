Полтавка Надія Соколовська стала першою в області жінкою майстром спорту з вільної боротьби

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 105

18-річна спортсменка Надія Соколовська стала першою жінкою в області, яка виконала норматив майстра спорту міжнародного класу з вільної боротьби.

Як повідомляє пресслужба Полтавської ОВА, дівчина виборола срібло у ваговій категорії до 72 кг на чемпіонаті світу Європи з вільної боротьби серед чоловіків та жінок до 23 років. Змагання проходили в Баку. Отримавши друге місце Надія виконала норматив майстра спорту міжнародного класу і стала першою в області жінкою, хто це зробив.

Перше «золото» Надія виграла на Всеукраїнських змаганнях у 2019 році. Тренує спортсменку її батько Володимир Соколовський.

— У цій віковій групі я виступаю вперше, й була наймолодшою серед спортсменів збірної України. Найважчою була перша сутичка з представницею Молдови. Було важко психологічно налаштуватися на боротьбу, адже усі спортсменки дорослі, — розповіла 18-річна Надія Соколовська після змагань.

Друга сутичка була з представницею Швеції. У третій — за вихід у фінал — дівчина перемогла росіянку. У фіналі поступилася представниці Білорусі.

Після цих змагань спортсменка розпочинає підготовку до чемпіонату Європи U-20, який відбудеться влітку в Сербії. Чемпіонат світу з вільної боротьби відбудеться в Іспанії у вересні.

Також нагадаємо, що торік борчиня з Кременчуччини Аліна Акобія стала чемпіонкою Європи зі спортивної боротьби.