Уродженця Київщини підозрюють у спробі підкупу працівників СБУ у Кременчуці

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 397

Під час зустрічі підозрюваний запропонував керівництву та безпосередньо очільнику управління хабар у розмірі 400 тисяч гривень

Правоохоронці підозрюють уродженця Київської області у спробі дати хабаря працівникам Служби безпеки України, що дислокуються у Кременчуці. Підозрюваний разом з напарником хотіли демонтувати частину водогону, яка зокрема знаходилась на території режимного об'єкта під контролем СБУ. Про це стало відомо з ухвали Октябрський районного суду Полтави за 27 травня.

За даними слідчих, наприкінці 2023 року підозрюваний домовився з напарником про демонтаж трубопроводу переливу осаду, теплових мереж протяжністю 1430 м погонних. При цьому, їм стало відомо, що частина труби знаходиться в межах полігону під контролем СБУ, який є режимним об’єктом з обмеженим доступом.

Напарник затриманого домовився про зустріч з керівником управління, за яким був закріплений полігон, для того, щоб їх пропустили на режимний об’єкт. Під час зустрічі підозрюваний запропонував керівництву та безпосередньо очільнику управління хабар у 400 тисяч гривень, який мали передати у 2 етапи — до проведення робіт на полігоні й після, заявили слідчі. За домовленістю на останній зустрічі уродженець Київщини передав керівнику управління СБУ 200 тисяч гривень. Вже за кілька годин після надання хабаря чоловіку оголосили підозру.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 200 тисяч гривень. Напарника також тримають під вартою з можливістю внесення застави такої ж суми, як і в його товариша.

Навіщо чоловіки хотіли демонтувати частину водогону в ухвалі не зазначили.

Нагадаємо, у травні Служба безпеки України затримала чергового учасника агентурної групи ФСБ, який діяв у різних регіонах України, включаючи Полтавщину.