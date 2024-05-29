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Стартує прийом робіт на щорічний Всеукраїнський конкурс «Кременчуччина. Книга року»

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 97

 

На конкурс звуть письменників з Кременчуччини

Творча спілка письменників Кременчуччини, що об’єднує за професійними інтересами українських письменників Кременчуччини: міста Кременчука і  Кременчуцької, Глобинської, Горішньоплавнівської міської, Градизької, Кобеляцької, Козельщинської, Семенівської селищних, Кам’яно-Потоківської,  Новогалещинської, Оболонської, Омельницької,  Піщанської, Пришибської сільських територіальних громад оголошує Щорічний Всеукраїнський конкурс «Кременчуччина. Книга року».

На Конкурс приймаються видання, які мають не менше 32 сторінок, зареєстровані у Книжковій палаті України, мають власний ISBN і видані упродовж 2024 року у будь-якому видавництві чи друкарні.

Також подаються заява-клопотання, коротка анотація видання, два примірники видання, які не повертаються (один залишається для читачів  бібліотеки, другий — для зберігання у Кременчуцькому краєзнавчому музеї), ксерокопія паспорта, ідентифікаційного коду (конфіденційність гарантується), відгуки, їх ксерокопії про видання у друкованій пресі, якщо такі є.

Більш детально з умовами конкурсу можна ознайомитися у читальній залі Філії № 2 КЗК «Кременчуцька міська публічна бібліотека» за адресою: м. Кременчук, вул. Соборна 9/16.

На розгляд не приймаються колективні видання — тільки два примірники авторського друкованого видання не більше 2-х найменувань книг на номінації:

  1. Поезія.
  2. Проза.
  3. Дитячо-юнацька книга.
  4. Публіцистика.
  5. Історія Землі Полтавської.

Видання приймаються на розгляд Поважного Журі з 1 червня 2024 року до 31 грудня 2024 року бібліотекарями читальної зали Філії № 2 КЗК «Кременчуцька міська публічна бібліотека» за адресою: м. Кременчук, вул. Соборна 9/16 з 10.00 до 17.00 щодня, крім п’ятниці та суботи (під час оголошення повітряної тривоги бібліотека не працює).

Підсумки Конкурсу будуть підбиті в урочистій обстановці (місце та час проведення оголошується у пресі заздалегідь) 3 березня 2025 року у Всесвітній День письменника.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: конкурс письменники Кременчуччина.Книга року культура
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