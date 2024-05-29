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Депутат Полтавської обласної ради від партії "Батьківщина", директор ПП "ВКП "Альфатекс

Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС увійшов до каталогу виробників «Українська техніка для громад»!

Сьогодні, 14:00
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Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС взяв участь в офіційній презентації Каталогу виробників української техніки для громад, яка відбулась 28 травня у Києві в рамках проекту «Зроблено в Україні».

  

Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС взяв участь в офіційній презентації Каталогу виробників української техніки для громад, яка відбулась 28 травня у Києві в рамках проекту «Зроблено в Україні». 

До каталогу увійшли 255 одиниць техніки, які виробляються на 32 підприємствах з 14 областей України. Зокрема, у каталозі представлена комунальна техніка виробництва Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС (МДК, сміттєвози, дорожні пилососи, самоскиди тощо).

Каталог українських виробників — ініціатива, яка реалізується Федерацією роботодавців України спільно з Міністерством економіки України, Асоціацією міст України та Офісом народного депутата Дмитра Кисилевського в рамках політики «Зроблено в Україні». Каталог покликаний надати замовникам інформацію про наявних українських виробників техніки для громад і сприяти збільшенню попиту на товари, вироблені в Україні.

Автор законодавства про локалізацію, народний депутат України Дмитро Кисилевський під час презентації зауважив, що українська промисловість здатна забезпечити всі потреби громад у комунальній та спеціальній техніці, а також у громадському транспорті.

Після завершення офіційної частини презентації, її учасники відвідали локацію, де було представлено багато зразків продукції, яку містить Каталог виробників «Українська техніка для громад».

В рамках заходу Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС представив три одиниці різнофункціональної техніки:

  • Сміттєвоз заднього завантаження АТ-4041 на шасі DAYUN CGC1210;
  • Аварійна майстерня АТ АМ-0102 на шасі DAYUN CGC1100;
  • Вакуумна машина АТ ВО-0702 на шасі DAYUN CGC1120.

Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС постійно вдосконалює процеси виробництва, збільшуючи ступінь локалізації та адаптуючи техніку під конкретні потреби кожної громади.

Ми завжди готові забезпечити громади надійними та високоякісними рішеннями для будь-яких комунальних задач!

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Деталі за телефоном:
0 800 333 828

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Теги: заводальфатекс локалізація АТ АЛЬФАТЕКС КаталогВиробників УкраїнськийВиробник ТехнікаДляГромад

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Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС увійшов до каталогу виробників «Українська техніка для громад»!
Сьогодні, 14:00
139

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