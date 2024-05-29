Мешканці Раківки скаржаться на відсутність світла та вентиляції у сховищі ліцею №6 «Правобережний», куди йдуть діти під час тривоги

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 279

У самому закладі освіти цю ситуацію ніяк не прокоментували

Днями у соцмережах з’явилося повідомлення від мешканців мікрорайону Раківка у Кременчуці про те, що діти ліцею № 6 «Правобережний» під час повітряної тривоги перебувають в укритті закладу без світла та вентиляції повітря.

Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» хотіли поспілкуватися із директоркою ліцею Оленою Шаповал та отримати коментар з цього приводу. Проте у приймальні повідомили, що директорка зайнята, а коли журналісти почали пояснювати суть питання, просто кинули слухавку. На наступні два дзвінки у ліцеї ніхто не відповів.

Ми також поговорили із директором міського Департаменту освіти Геннадієм Москаликом. Він запевнив, що і світло, і вентиляція в укритті ліцею є, та порадив журналістам відвідати укриття та пересвідчитися самим.

Можемо припустити, що світло та вентиляція у сховищі не працювали під час дії графіків погодинного відключення світла, які діяли у місті минулого тижня та у понеділок, а генератора у закладі освіти немає. Проте нам цього ніхто ані підтвердив, ані спростував.

Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» найближчим часом обов’язково відвідають укриття ліцею № 6 «Правобережний» та перевірять це.

Що відомо про облаштування укриття у ліцеї № 6 «Правобережний»

14 березня 2023 року Кременчуцький ліцей №6 «Правобережний» уклав із ТОВ «Будівельник» договір на капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття у приміщенні ліцею. Ціна договору склала 923,5 тис. гривень.

Для облаштування укриття в ліцеї №6 з незрозумілих причин обрали підрядника з Харкова, який має кримінальний шлейф при співпраці із кременчуцьким замовником.

22 серпня «Кременчуцький Телеграф» побував у ліцеї № 6 під час роботи постійної депутатської комісії міськради з питань освіти та побачив, як заклад освіти готується до нового навчального року.

У ліцеї під укриття облаштували великий підвал із двома виходами. Один — з боку центрального входу, другий — з боку дитячих садочків № 3 та № 59, які також мають користуватися укриттям ліцею. Укриття поділено на дві частини — з одного боку заходять учні, з іншого — вихованці дитсадочків.

Тоді директорка ліцею Олена Шаповал повідомила депутатам, що укриття розраховане на 620 місць. В школі навчається 840 учнів. 200 дітей готові прийняти з дитсадків.

Загальна сума робіт з облаштування укриття перевищила 1 млн гривень. Основна сума договору — 923 тис. гривень. Потім замовили коригування проєкту за 278 тис. гривень.

З 1 вересня 2023 року ліцей був готовий розпочати змішану форму навчання у дві зміни.