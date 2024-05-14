СБУ затримала агента, причетного до коригування ракетних ударів по Полтавщині та інших областях

Сьогодні, 11:19 Переглядів: 529 Коментарів: 1

Служба безпеки України затримала чергового учасника агентурної групи ФСБ, який діяв у різних регіонах України, включаючи Полтавщину. Як повідомляє пресслужба СБУ, ця група була залучена до коригування ракетних ударів по цивільних об'єктах у Києві, Одесі, Житомирській та Полтавській областях.

Зокрема, в березні під час спецоперації в Одесі було затримано двох російських агентів. Нещодавно співробітникам СБУ вдалося виявити та затримати третього члена групи. Цей агент займався фіксацією наслідків ракетного удару по Одесі 15 березня, коли внаслідок обстрілу було завдано значних руйнувань та людських жертв.

Дії зловмисника задокументували завдяки відеоматеріалам, які він надіслав до ФСБ з коментарями про орієнтовну кількість жертв. Він також планував координувати подальші удари по лікарнях та об'єктах критичної інфраструктури.

Наразі 27-річний мешканець тимчасово окупованого Енергодара, який після захоплення міста переїхав до Одеси, перебуває під вартою. Йому оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, що передбачає довічне ув’язнення за державну зраду у формі співпраці з іноземною державою.

Нагадаємо, що нещодавно СБУ затримала агентурну групу ФСБ, яка готувала авіаудари по Полтавщині та інших регіонах. Серед них був 28-річний лубенець.