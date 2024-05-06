СБУ затримала агентурну групу ФСБ, яка готувала авіаудари по Полтавщині та інших регіонах

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Один з них — 28-річний лубенець

Служба безпеки України затримала агентурну групу ФСБ, яка готувала координати для масованих авіаударів по Київській, Черкаській, Полтавській, Вінницькій та Кіровоградській областях напередодні Великодня. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Серед пріоритетних цілей ворога були енергогенеруючі підприємства та склади зберігання паливно-мастильних матеріалів. Росіяни також планували отримати підтвердження актуальних геолокацій військових аеродромів та спецпідрозділів, які охороняють Генштаб Збройних сил України.

Для виконання цих завдань ФСБ залучила двох агентів з Умані та Лубен, які діяли окремо, але дистанційно координувалися з одним куратором.

СБУ виявила агентурну групу ще на початковому етапі їхньої діяльності, вчасно викрила та задокументувала дії зловмисників. Завдяки цьому їх вдалося затримати «на гарячому» неподалік Києва, де вони проводили дорозвідку поблизу потенційних цілей, і таким чином зірвати плани щодо підготовки авіаударів.

Розслідування встановило, що обидва фігуранти, 28-річні безробітні, були дистанційно завербовані співробітником «Кримського управління» ФСБ у березні цього року. Їхню співпрацю з росіянами координували через анонімний чат у популярному месенджері, обіцяючи грошову винагороду.

Зловмисникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їм загрожує довічне ув’язнення, наразі вони перебувають під вартою.

Нагадаємо, що нещодавно зрадник з Полтавщини, який займався кремлівською пропагандою, отримав 15 років ув’язнення.