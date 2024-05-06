Як минули Великодні вихідні на Кременчуччині — коментар РВА

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Начальник Кременчуцької райвійськадміністрації Олег Лєднік розповів про те, як пройшли вихідні та Великдень у Кременчуцькому районі

У Кременчуцькому районі Великодні вихідні минули без надзвичайних подій. Про це сьогодні, 6 травня, під час зустрічі із журналістами розповів начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.

За його словами, надзвичайних подій не зафіксували ані поліція, ані рятувальники.

— Великодні богослужіння також пройшли у штатному режимі. На більш напружених ділянках чергували посилені наряди поліції, але усе відбувалося спокійно і тихо, — говорить Лєднік.

Цими вихідними на території Кременчука та району також не було ракетних ударів.

Нагадаємо, На Полтавщині під час Великодніх свят за порядком слідкували понад 500 правоохоронців.



