Як минули Великодні вихідні на Кременчуччині — коментар РВА

Начальник Кременчуцької райвійськадміністрації Олег Лєднік розповів про те, як пройшли вихідні та Великдень у Кременчуцькому районі
У Кременчуцькому районі Великодні вихідні минули без надзвичайних подій. Про це сьогодні, 6 травня, під час зустрічі із журналістами розповів начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.
За його словами, надзвичайних подій не зафіксували ані поліція, ані рятувальники.
Цими вихідними на території Кременчука та району також не було ракетних ударів.
Нагадаємо, На Полтавщині під час Великодніх свят за порядком слідкували понад 500 правоохоронців.
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