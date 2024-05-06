У Кременчуці зіткнулися «дев’ятка» та мотоцикл — є травмований

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5 травня близько 7.50 на вулиці Кіровоградській у Кременчуці зіткнулись «дев'ятка» та мотоцикл. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою версією слідства, мотоциклом керував 51-річний чоловік, а ВАЗ 2109 - 50-річний. Унаслідок ДТП травмувався 25-річний пасажир мотоцикла, його ушпиталили.

За цим фактом правоохоронці розпочали провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Причини та обставини ДТП встановлює слідство.

Нагадаємо, що нещодавно у селі Суржки на Полтавщині автівка збила велосипедиста.