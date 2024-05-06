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«Батько завжди хотів бути героєм»: родині загиблого прикордонника з Кременчука передали державну нагороду

Сьогодні, 10:41 Переглядів: 284

 

Полеглого сержанта Андрія Михна нагородили орденом «За мужність» III ступеня посмертно

Сьогодні, 6 травня, у стінах Кременчуцької райвійськадміністрації рідним полеглого сержанта-прикордонника Андрія Михна із Кременчука передали державну нагороду — орден «За мужність» III ступеня. Разом із військовими державну нагороду вручив начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.

 

Нагороду отримала донька полеглого військового Катерина Литвиненко. Говорить, батько ніби знав, що його місце — на війні. Він навіть почуватися став інакше, коли приєднався до лав Збройних сил України.

— Батько завжди хотів бути героєм, захисником. Бути достойною людиною. Він сам захотів, сам зібрався, сам пішов. І коли батько почав служити, він став почуватися зовсім інакше — він ніби пішов виконувати свою місію. 

Дружина військового, Світлана Дмитрівна, додає, що Андрій із першого дня сам пішов у військкомат.

 

— Але там щось не складалося, його не брали. То він потім записався якось на службу через інтернет, і все одно добився свого та пішов захищати нашу країну, — розповіла жінка.

Начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік пообіцяв, що рідним загиблого у стінах райвійськадміністрації завжди допоможуть із розв'язанням будь-яких питань.

Андрій Михно служив інспектором прикордонної служби, кулеметником III відділення інспекторів прикордонної служби 15-го мобільного прикордонного загону. Загинув 1 серпня 2023 року внаслідок танкового обстрілу поблизу села Новоєгорівка Куп’янського району на Харківщині. Попрощалися із військовим 8 серпня 2023 року у Кременчуцькому міському палаці культури.

Відповідний указ від 29.01.2024 № 35/2024 про нагородження військового підписав Президент України Володимир Зеленський. Андрія Михна нагородили за особисту мужність та самовідданість, виявлену під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України.

 

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці орденами «За мужність» III ступеня посмертно нагородили трьох військових.

Фото: Яна Гудзь
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Автор: Яна Гудзь Фото: Яна Гудзь
Теги: нагородження військовий загиблий КРВА
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