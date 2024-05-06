У квітні до кременчуцьких шкіл зареєстрували на 286 першачків менше, ніж у березні

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 105

За квітень до кременчуцьких шкіл зареєстрували значно менше першачків, аніж за березень — 286 дітей. Про це повідомила пресслужба мерії. Загальна кількість дітей, зареєстрованих протягом двох місяців — 1 449. Як і минулого місяця у лідерах залишаються Кременчуцький ліцей № 30 «Олімп» (114 заяв) та ліцей № 5 імені Т. Г. Шевченка (108 заяв).

Реєстрація дітей до 1 класу триває до 31 травня ТУТ.

Подати заяву батьки можуть в декілька навчальних закладів, але зарахування до школи, яка не обслуговує територію проживання, проводитиметься виключно на вільні місця.

Після формування електронної заяви до обраного навчального закладу необхідно принести:

заяву одного із батьків/опікунів;

копію та оригінал свідоцтва про народження;

медичні довідки за формою № 086-1/о (профогляд) та № 063/о (щеплення) — видається сімейним лікарем-педіатром;

висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (для дітей з особливими освітніми потребами).

Варто пам’ятати, що право першочергового зарахування до 1 класу мають:

діти, які проживають на території обслуговування цією школою;

брати/сестри учнів, які навчаються в цьому закладі;

діти працівників школи;

випускники садочка, якщо такий є у складі закладу.

Нагадаємо, що з 1 вересня наповнюваність класів початкової школи мають обмежити 24 учнями. Норма стосується лише набору до 1 класу очної форми навчання, йдеться у Законі України «Про повну загальну середню освіту». У 2023 році до перших класів вступило 1678 дітей, яких розподілили у 61 клас. А отже середня наповнюваність кожного класу становила 27-28 школярів.

За інформацією начальника Полтавської ОВА Філіпа Проніна, у Кременчуці серед інших громад Полтавщини найвища наповнюваність класів, але найменша кількість грошей, яка виділяється на одного учня. Також Кременчук потрапив до переліку міст із найбільшою кількістю скарг стосовно питань освіти в області й у нас відбувається найдовший в області перехід з дистанційного до очного навчання.