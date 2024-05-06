Чи запрацює у Кременчуці на площі Перемоги роледром — коментар КРВА

На площі Перемоги у Кременчуці замість ковзанки, яка так і не запрацювала відповідно до рішення Кременчуцького районного штабу оборони, 28 квітня почали монтувати роледром. Відповідне рішення про встановлення роледрому прийняли на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.
За словами начальника Кременчуцької райвійськадміністрації Олега Лєдніка, заборону на проведення масових заходів на площі міста, у тому числі й роботу ковзанки чи роледрому, ніхто не скасовував.
Нагадаємо, за рішенням Кременчуцького районного штабу оборони, в місті заборонили діяльність новорічних ярмарків та самої ковзанки. Такі рішення пояснюють безпековими заходами щодо масових скупчень людей.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.