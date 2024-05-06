Чи запрацює у Кременчуці на площі Перемоги роледром — коментар КРВА

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На площі Перемоги у Кременчуці замість ковзанки, яка так і не запрацювала відповідно до рішення Кременчуцького районного штабу оборони, 28 квітня почали монтувати роледром. Відповідне рішення про встановлення роледрому прийняли на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

За словами начальника Кременчуцької райвійськадміністрації Олега Лєдніка, заборону на проведення масових заходів на площі міста, у тому числі й роботу ковзанки чи роледрому, ніхто не скасовував.

— Заборона, що була введена раніше, діє. Штаб зони територіальної оборони інших рішень не приймав. Тому, можливо, вони (міськвиконком — ред.) рішення приймають на якісь майбутні події, які вони планують, що, можливо, будуть відбуватися. Але поки на площах Кременчука заборона на проведення усіх масових заходів діє і по цей час, — коментує Олег Лєднік.

Нагадаємо, за рішенням Кременчуцького районного штабу оборони, в місті заборонили діяльність новорічних ярмарків та самої ковзанки. Такі рішення пояснюють безпековими заходами щодо масових скупчень людей.